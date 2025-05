Opportunità Lavoro: Esperto in Finanza Agevolata

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Amministrativo/a Esperto/a in Finanza Agevolata



🏢 Azienda: Adecco



📍 Luogo: Milano

Sei un professionista dell’amministrazione con esperienza nella finanza agevolata? Adecco cerca un Amministrativo/a Esperto/a in Finanza Agevolata per la nostra sede di Milano. I requisiti includono conoscenze consolidate nel settore, competenze nell’elaborazione di pratiche e un buon livello di inglese. Offriamo un ambiente dinamico, opportunità di crescita e collaborazioni con importanti realtà aziendali. Scopri di più su come unirti al nostro team e far parte del cambiamento! Salva il tuo futuro professionale con Adecco!