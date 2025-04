Opportunità Lavorative per Studenti e Neolaureati – Orari Flessibili – Prima Esperienza

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Lavoro per Studenti e/o Neolaureati – orari flessibili – Prima esperienza



Azienda: Viemme Corporation



Descrizione del lavoro: Agenzia di Marketing Diretto ricerca per la sede di Cagliari 3 Risorse per ampliamento organico nel mese di NovembreStiamo selezionando risorse con profilo junior anche alla prima esperienza, per attività di PROMOZIONE in stand in EVENTI e GIORNATE dedicate a ciascun Brand che rappresentiamo.L’attività può essere svolta con giorni ed orari flessibili e concordabili settimanalmente, ma su disponibilità di 4 giorni su 7 (Part Time o Full Time)Si offre:– Formazione gratuita– Affiancamento tutor– Crescita Professionale– Lavoro su turni– Flessibilità oraria– Pagamenti mensili e bonus– Viaggi premio e formativi (in Italia e all’estero)Si richiede:– Ottime doti comunicative– Capacità di lavorare in team e per obiettivi– Disponibilità immediata.Inviare CV con recapito telefonico.I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per fissare un colloquio conoscitivo.



Luogo: Cagliari