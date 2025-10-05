17 C
Opportunità lavorative a Siena: settori in crescita e domanda

In provincia di Siena sono disponibili diverse offerte di lavoro, ciascuna con requisiti e mansioni specifiche.

La prima posizione riguarda un lavoro a tempo determinato come commesso/a. Sono richiesti un diploma di scuola superiore e conoscenze informatiche per svolgere attività di vendita, allestimento e riassortimento del reparto, oltre alla gestione logistica della merce.

Un’altra opportunità è per elettricisti esperti, con almeno 5 anni di esperienza. È necessario un diploma e la disponibilità a lavorare in gruppo e in autonomia. Inoltre, si ricercano apprendisti elettricisti, preferibilmente con un diploma in elettronica o elettrotecnica, per un contratto di apprendistato.

Per il settore agricolo, sono previste assunzioni per braccianti e cantinieri, con l’obbligo di possesso di un mezzo per raggiungere il luogo di lavoro e, per i cittadini extracomunitari, un titolo di soggiorno valido.

In ambito ristorativo, le posizioni disponibili includono camerieri, con preferibile esperienza, e cuochi, idealmente diplomati in istituti alberghieri. È richiesta flessibilità oraria anche nei festivi.

Allo stesso modo, nel settore della sicurezza, si cercano guardie giurate armate per mansioni di sorveglianza principalmente notturna, con diploma di scuola superiore e patente di guida B.

Infine, diverse offerte riguardano venditori e tecnici della distribuzione, entrambi operanti in un contesto dinamico, con necessità di patente di guida e disponibilità immediata.

Le posizioni sono rivolte a candidati ambosessi, come previsto dalla normativa vigente.

