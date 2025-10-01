Opportunità Imperdibile: Operaio / Operaia Collaudo Elettrico a Milano con Crescita Professionale

“Unisciti a Noi: Operaio/Operaia Addetto al Collaudo Elettrico”
Azienda: Openjobmetis
Località: Orio al Serio, Bergamo
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:53 GMT
Descrizione del lavoro:
L’azienda di Orio al Serio (BG) cerca un operaio addetto al collaudo elettrico. Le principali responsabilità includono la verifica e il collaudo di componenti elettrici, assicurando il rispetto degli standard di qualità richiesti. Sono richiesti un diploma tecnico in ambito elettrico o elettronico e conoscenza degli strumenti di misurazione. Si offrono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico, oltre a un contratto di lavoro stabile con possibilità di crescita professionale.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Gestisce rapporti commerciali in Lombardia con studi e imprese. Richiesto diploma tecnico e offerta di retribuzione interessante.
Ruolo: Beauty Advisor per offrire un'esperienza unica in store. Requisito: Passione per retail e make-up. Beneficio: Sviluppo delle proprie competenze.
Cerchiamo un Consulente Immobiliare a Padova: ottime relazioni richieste, offriamo formazione continua e provvigioni interessanti.
Impiegato/a Health & Safety: gestisce documentazione sicurezza. Requisito chiave: esperienza in sicurezza lavoro. Beneficio: formazione continua e crescita professionale.
Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.