Opportunità Imperdibile: Operaio / Operaia Collaudo Elettrico a Milano con Crescita Professionale

“Unisciti a Noi: Operaio/Operaia Addetto al Collaudo Elettrico”



Azienda: Openjobmetis

Località: Orio al Serio, Bergamo

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:53 GMT

Descrizione del lavoro:

L’azienda di Orio al Serio (BG) cerca un operaio addetto al collaudo elettrico. Le principali responsabilità includono la verifica e il collaudo di componenti elettrici, assicurando il rispetto degli standard di qualità richiesti. Sono richiesti un diploma tecnico in ambito elettrico o elettronico e conoscenza degli strumenti di misurazione. Si offrono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico, oltre a un contratto di lavoro stabile con possibilità di crescita professionale.