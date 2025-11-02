17.9 C
Lavoro

Opportunità Imperdibile: Operaio Edile Carpentiere a Roma con formazione continua

Titolo lavoro: OPERAIO EDILE CARPENTIERE

Azienda: Oggi Lavoro

Descrizione lavoro:
La posizione richiesta prevede la responsabilità di eseguire lavori di carpenteria in ambito edile, con attenzione alla qualità e alla precisione delle opere. È necessaria un’esperienza precedente nel settore e si richiede buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti del mestiere. I candidati dovrebbero essere in grado di lavorare in squadra e seguire le indicazioni dei supervisori. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Grosso, Torino

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 05:10:01 GMT

