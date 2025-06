OPPORTUNITA’! ENERGY SOLUTION FOR YOU ASSUME: Elettricisti Junior e Senior, Impianti Elettrici Civili/Industriali (Lombardia) – RAL €35mila

Offerta di Lavoro: Elettricisti Junior e Senior in Energy Solution for You

Una Grande Opportunità in Lombardia!

Energy Solution for You, azienda leader nel settore degli Impianti Elettrici Civili/Industriali, è alla ricerca di Elettricisti Junior e Senior da inserire nel proprio team. Se sei motivato all’innovazione e desideri lavorare in un ambiente dinamico, questa è l’occasione che fa per te!

Dettagli dell’Offerta:

Ruolo: Elettricisti Junior e Senior

Elettricisti Junior e Senior Assunzione: Immediata (full-time)

Immediata (full-time) Sede di Lavoro: Cantieri in Lombardia e Osnago (LC)

Cantieri in Lombardia e Osnago (LC) Retribuzione: Fino a €35.000 annui

Requisiti:

Diploma in ambito elettrico o affini

Esperienza pregressa nel settore (per i ruoli Senior)

Capacità di lavorare in team e ottima gestione del tempo

Ottima conoscenza degli impianti elettrici civili e industriali

Disponibilità a spostamenti nei cantieri

Se sei pronto a fare il passo successivo nella tua carriera e a contribuire a progetti innovativi, candidati subito! Invia il tuo CV a [indirizzo email] e unisciti a Energy Solution for You per costruire un futuro sostenibile.

Non perdere questa occasione!