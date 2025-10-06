Opportunità e sfide per l’Italia nel Mercosur commerciale

Il Mercato Comune del Sud, noto come Mercosur, è stato fondato con il Trattato di Asunción, firmato da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. La sua finalità è quella di creare un mercato comune, facilitando la libera circolazione di beni e servizi, grazie all’abbattimento delle barriere doganali e delle restrizioni non tariffarie. L’introduzione di una tariffa esterna comune ha posizionato il Mercosur come attore significativo nell’economia globale. Recentemente, la Bolivia ha chiesto di aderire, sebbene non abbia ancora pieno accesso all’accordo.

Le previsioni per la crescita nel Mercosur indicano un aumento per tutti i Paesi membri: Argentina +5,5%, Brasile +2%, Paraguay +3,8% e Uruguay +2,8%.

Dopo venti anni di negoziati, l’Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un accordo che crea una delle maggiori aree di libero scambio nel mondo. Questo intesa prevede la liberalizzazione del 90% delle importazioni europee di beni industriali e il 93% di prodotti agricoli da parte dei Paesi del Mercosur. L’Unione Europea, a sua volta, liberalizzerà il 82% delle importazioni agricole.

L’accordo offrirà vantaggi significativi per le imprese italiane, aumentando la competitività rispetto ai prodotti cinesi. Nel 2024, l’interscambio tra Italia e Mercosur ha raggiunto 13,4 miliardi di euro e l’Italia è il secondo fornitore europeo nella regione. I settori meccanico, siderurgico e farmaceutico sono tra i più promettenti per l’export italiano.

Attualmente, i Paesi del Mercosur applicano tariffe elevate su vari prodotti, come il vino e i veicoli. L’accordo mira a ridurre questi dazi e a semplificare le procedure doganali, aprendo così nuove opportunità per le imprese italiane e contribuendo alla crescita economica dei due blocchi.