OPPORTUNITÀ DI LAVORO STAGIONALE NEL SETTORE RISTORATIVO

Titolo del lavoro: OPPORTUNITA’ DI LAVORO STAGIONALE – SETTORE RISTORAZIONE



Azienda: In Job



Descrizione del lavoro: In Job S.p.A. – Career Center di Bussolengo selezionaOPPORTUNITA’ DI LAVORO STAGIONALE:– ADDETTI ALLA RISTORAZIONE– AIUTO CUOCHI– AIUTO PASTICCERE– CAMERIERIPer Hotel sul Lago di GardaMansioni– Accoglienza e assistenza ai clienti durante il servizio

– Preparazione e allestimento della sala prima e dopo il servizio

– Servizio ai tavoli e gestione delle ordinazioni

– Pulizia e riordino di sala e attrezzature

– Collaborazione con la cucina per garantire un servizio efficiente

– Rispetto delle norme igienico-sanitarie e HACCPRequisiti– Disponibilità a lavorare su turni, compresi i weekend e i giorni festivi

– Capacità di comunicazione e orientamento al cliente

– Capacità di lavorare in team e di gestire situazioni di stress

– Rispetto delle norme di sicurezza e igieneCaratteristiche dell’offerta– Contratto: contratto stagionale

– Luogo di lavoro: Castelnuovo del Garda

– Disponibilità oraria: Part-time/Full-timeLe ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77.Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 – SG del 26/11/2004.Si invita a prendere visione della nostra informativa sul trattamento dei dati personali all’indirizzo www.injob.com e a comunicare solo i dati necessari alla selezione, evitando di inserire “dati particolari” (quali dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione ad associazioni sindacali, dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) ad eccezione di quelli che potrebbero essere richiesti dall’annuncio e/o ritenuti importanti per un’adeguata valutazione della candidatura. Il trattamento di questi eventuali dati particolari sarà subordinato al consenso dell’interessatoSettore: Hotel/TurismoRuolo: Ristorazione/Hotellerie



Luogo: Castelnuovo del Garda, Verona