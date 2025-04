Opportunità di Lavoro per Neodiplomati e Neolaureati a Bologna

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Neodiplomati e neolaureati per inserimento in agenzia a Bologna



Azienda:



Descrizione del lavoro: fra i migliori profili che il mercato del lavoro offre. Neodiplomati e neolaureati domiciliati a Bologna, verranno valutati in sede di… intermediario assicurativo. Verranno scelte persone da inserire nei team di lavoro esistenti e da portare al ruolo di professionisti…



Luogo: Bologna