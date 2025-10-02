17.6 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Economia

Opportunità di lavoro in Italia: i settori che crescono

Da StraNotizie
Opportunità di lavoro in Italia: i settori che crescono

La seconda parte del 2025 si presenta ricca di opportunità lavorative. Tuttavia, il mercato del lavoro italiano è contrassegnato da una grave carenza di talenti, soprattutto in settori strategici e innovativi. Hunters Group segnala che circa il 50% delle aziende fatica a trovare personale, con difficoltà evidenti nei settori metalmeccanico, elettronico, ICT, logistica e trasporti. Questa situazione coinvolge non solo profili di alto livello, ma anche figure tecniche fondamentali per competere a livello globale.

Nonostante queste sfide, i prossimi mesi potrebbero portare a un incremento delle opportunità occupazionali, grazie alla trasformazione digitale e alla crescente attenzione alla sostenibilità. In particolare, si prevede un aumento del 10% per esperti in cybersecurity, analisti di dati e specialisti in intelligenza artificiale. Anche i professionisti legati alla sostenibilità e all’efficienza energetica vedranno un incremento della domanda, stimata al 9%, così come i profili tecnici nel settore biomedicale e sanitario.

Il settore hi-tech rimane un motore principale dell’occupazione, con una domanda crescente di esperti in cybersecurity e programmatori, grazie all’importanza dei dati per le decisioni aziendali. La transizione ecologica offre interessanti prospettive nel campo della green economy, richiedendo professionisti attenti alle pratiche sostenibili.

Il settore sanitario e biomedicale continua a evolvere grazie alla digitalizzazione e all’innovazione, con una forte richiesta di ingegneri biomedici e specialisti in vari settori. La logistica, sostenuta dall’e-commerce e dall’automazione, necessita di nuove professionalità, come logistic data analyst e digital supply chain manager.

In sintesi, non mancano le opportunità, ma esiste una carenza di candidati qualificati, cruciale per garantire l’innovazione e la produttività delle aziende. Le soft skills, come leadership e problem solving, diventano sempre più essenziali nel contesto competitivo attuale.

Articolo precedente
Gustavo Petro e l’uso strumentale della cittadinanza italiana
Articolo successivo
Oktoberfest: chiusura per allerta bomba dopo esplosione mortale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.