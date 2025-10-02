Opportunità di lavoro in Italia: i settori che crescono

La seconda parte del 2025 si presenta ricca di opportunità lavorative. Tuttavia, il mercato del lavoro italiano è contrassegnato da una grave carenza di talenti, soprattutto in settori strategici e innovativi. Hunters Group segnala che circa il 50% delle aziende fatica a trovare personale, con difficoltà evidenti nei settori metalmeccanico, elettronico, ICT, logistica e trasporti. Questa situazione coinvolge non solo profili di alto livello, ma anche figure tecniche fondamentali per competere a livello globale.

Nonostante queste sfide, i prossimi mesi potrebbero portare a un incremento delle opportunità occupazionali, grazie alla trasformazione digitale e alla crescente attenzione alla sostenibilità. In particolare, si prevede un aumento del 10% per esperti in cybersecurity, analisti di dati e specialisti in intelligenza artificiale. Anche i professionisti legati alla sostenibilità e all’efficienza energetica vedranno un incremento della domanda, stimata al 9%, così come i profili tecnici nel settore biomedicale e sanitario.

Il settore hi-tech rimane un motore principale dell’occupazione, con una domanda crescente di esperti in cybersecurity e programmatori, grazie all’importanza dei dati per le decisioni aziendali. La transizione ecologica offre interessanti prospettive nel campo della green economy, richiedendo professionisti attenti alle pratiche sostenibili.

Il settore sanitario e biomedicale continua a evolvere grazie alla digitalizzazione e all’innovazione, con una forte richiesta di ingegneri biomedici e specialisti in vari settori. La logistica, sostenuta dall’e-commerce e dall’automazione, necessita di nuove professionalità, come logistic data analyst e digital supply chain manager.

In sintesi, non mancano le opportunità, ma esiste una carenza di candidati qualificati, cruciale per garantire l’innovazione e la produttività delle aziende. Le soft skills, come leadership e problem solving, diventano sempre più essenziali nel contesto competitivo attuale.