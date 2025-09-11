22.3 C
Opportunità di lavoro al Città Fiera di Udine

Da StraNotizie
Il Città Fiera di Udine ospiterà un’importante iniziativa di reclutamento, volta a facilitare l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende. Sono disponibili novanta nuove opportunità lavorative, offerte da 42 diverse realtà locali.

L’evento, che si svolgerà il 9 ottobre, è stato promosso dalla Regione in collaborazione con il centro commerciale. L’assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, ha evidenziato come il progetto miri a supportare le attività commerciali nella ricerca di figure professionali qualificate. Le posizioni aperte spaziano in vari settori: dalla vendita alla ristorazione, dalla grande distribuzione a servizi logistici, farmacistici e automotive.

I candidati possono trovare opportunità come addetti alle vendite nei negozi della galleria, camerieri, cuochi, responsabili di sala nei ristoranti, operatori nei reparti della grande distribuzione, farmacisti, meccanici e gommisti. Inoltre, ci sono profili legati ai servizi, come magazzinieri e addetti all’infopoint.

Per partecipare alla selezione, è necessario candidarsi entro il 28 settembre tramite il portale regionale. Durante l’evento del 9 ottobre, i candidati potranno presentarsi direttamente alle aziende e incontrare i responsabili delle risorse umane.

L’assessore ha concluso sottolineando che questo è l’ultimo di una serie di Recruiting day di successo, dimostrando l’impegno della Regione nel promuovere l’occupazione, facilitando l’incontro tra domanda e offerta e valorizzando le potenzialità del territorio.

