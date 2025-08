Opportunità CRM Email Assistant – Unisciti a Gi Group!

Posizione: CRM Email Assistant – Gi Group

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro autorizzata (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), per la divisione Gi Group Beauty Luxury, è alla ricerca di un CRM Email Assistant altamente motivato. Questo ruolo chiave supporta le aziende leader nei settori della moda, cosmetica e lusso, gestendo attività di email marketing per ottimizzare la comunicazione con i clienti.

Requisiti Principali:

Laurea in Marketing, Comunicazione o discipline affini.

Esperienza pregressa in ruoli simili, preferibilmente nel settore beauty o luxury.

Ottime capacità redazionali e di analisi dei dati.

Familiarità con strumenti di CRM e email marketing.

Vantaggi del Ruolo:

Possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale.

Opportunità di crescita professionale all’interno di un team esperto e appassionato.

Contributo attivo alla strategia di marketing di brand prestigiosi.

Scopri di più sulla tua nuova carriera con Gi Group!