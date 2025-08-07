23.3 C
Opportunità: Coordinatore Tecnico Impianti Idrici

Da StraNotizie
Coordinatore / Coordinatrice Attività Tecniche Impianti Idrici – Posizione aperta

Siamo alla ricerca di un/a Coordinatore/Coordinatrice Attività Tecniche Impianti Idrici per un’importante azienda leader nel settore Energy & Utilities, situata nell’area di Trieste. Questa figura professionale avrà un ruolo chiave nella gestione e nel coordinamento tecnico-operativo degli impianti idrici, assicurando il corretto funzionamento e la massima efficienza delle risorse.

Responsabilità principali:

  • Gestione e supervisione delle attività operative quotidiane degli impianti idrici.
  • Coordinamento di team tecnici per garantire la manutenzione e l’ottimizzazione degli impianti.
  • Analisi e reportistica delle performance degli impianti, proponendo soluzioni innovative.

Requisiti principali:

  • Laurea in ingegneria civile, ambientale o affini.
  • Esperienza pregressa nella gestione di impianti idrici o in ruoli simili.
  • Conoscenza delle normative del settore e delle migliori pratiche operative.
  • Capacità di leadership e ottime doti comunicative.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un contesto dinamico e all’avanguardia.
  • Possibilità di sviluppo professionale in una realtà stimolante.
  • Contributo diretto alla sostenibilità e all’innovazione nel settore idrico.

Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile!

