Questo blog è una trappola. Alla richiesta del Direttore, manzonianamente “scellerato di professione”, lo sventurato rispose. Scrivere di economia e tecnologia, su una testata digitale di un editore tuttora largamente analogico è un ossimoro, un’anfibolia, o peggio, un’imboscata.

Infatti non esistono pasti gratis, ma articoli quasi gratis sì. E quanto state leggendo ne è la dimostrazione, sotto la condizione di costi marginali di distribuzione praticamente nulli. Nel senso che i testi di un blog sono un sussidio dell’editore al lettore, in cambio delle esternalità della sua attenzione accidentale, le quali verranno indirizzate al (tuttora magro, ahimé) mercato pubblicitario. E la remunerazione per l’estensore dell’articolo è la visibilità, per quanto effimera, legata all’attenzione intenzionale dei lettori, oltre – s’intende – alla preziosa e impagabile gratitudine del suo affezionato Direttore.

In termini economici, per il settore editoriale la tecnologia digitale è una brutta bestia. Sul lato dell’offerta, quasi tutti i fattori di scarsità che definiscono l’esistenza di un mercato e delle relative attività economiche sono stati destabilizzati. Sono cadute le barriere all’ingresso dei processi di produzione e distribuzione universale di contenuti sotto forma di testi alfabetici. E gli editori tradizionali, che avevano investito grandi fortune sul controllo di tali fattori scarsi, si sono ritrovati con attivi spiazzati e ricavi prosciugati. Dove non è arrivata la tecnologia, ci ha pensato la pirateria. Come ha evidenziato il dibattito sui brevetti farmaceutici, non è un momento politicamente molto popolare per i diritti di proprietà intellettuale. E in fondo questo blog è una specie di vaccino Astra Zeneca contro il virus dell’ipocondria tecnologica: costa poco, anzi è quasi gratis, e può evitare molti contagi cognitivi, ma c’è sempre qualche pseudo-esperto un po’ paraculo che lo consiglia solo agli ultrasessantenni.

Il lato della domanda, al contrario, ne ha beneficiato grandemente. Ora può leggere praticamente tutto, e quasi tutto gratis. Tuttavia, con sommo scorno dei benpensanti, una volta rimosse de facto le barriere di prezzo, le preferenze dei lettori si sono spostate in massa sui contenuti di qualità inferiore.

Eh già. Perché il prezzo “out of pocket” per accedere ai testi non è l’unico che sostiene la domanda. C’è anche il costo-opportunità dell’attenzione, la quale invece rimane fattore biologicamente scarso. E tra una lettura impegnativa – che richiede pensiero – e un divertissement pascaliano, statisticamente non c’è battaglia.

Quando Riccardo Luna afferma che questa testata non userà tecniche “acchiappa-click” fa quindi una nobile dichiarazione. Qui su Italian Tech, i click si pesano, non si contano. “Reach is overrated“, ha magistralmente scritto – ironicamente, sul suo blog – Seth Godin. “Reach doesn’t matter, because your job isn’t to interrupt people on other planets, with other interests. Your job is to interact with people who care“.

Saremo qui dunque, testardamente e un po’ ingenuamente, opponibili al Grande Pollice della curiosità morbosa e irrilevante, in direzione ostinata e contraria all’Index Librorum Prohibitorum, e non esiteremo a esibire, di fronte alle critiche pretestuose, il Digitus Tertius di un dissenso perfino un po’ ruvido, perché quanno ce vo’, ce vo’. Legatevelo al dito. Anulare, s’il-vous-plaît.