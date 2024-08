OPPO sta lavorando a uno smartphone con doppia piega molto originale, in rete le prime immagini

I pieghevoli stanno conquistando sempre più il mercato dei dispositivi mobili, grazie all’introduzione di soluzioni sempre più avanzate tecnologicamente, in grado di apportare utili benefici all’esperienza utente.

In ordine cronologico, gli ultimi foldable ad arrivare sul mercato sono stati quelli di casa Samsung, con l’annuncio di Galaxy Fold 6 e Galaxy Flip 6. Ma anche in questo campo c’è ancora molto da fare e da sperimentare, come abbiamo già potuto vedere con Huawei, che sarebbe in procinto di annunciare un dispositivo con tripla piega. Il colosso cinese non è l’unico attivo in questo campo, tanto che nelle ultime ore sono emerse notizie molto interessanti riguardo al noto marchio OPPO.

Il prototipo in questione sarebbe invece caratterizzato da una doppia piega. Proprio a riguardo, Zhou Yibao, product manager della serie OPPO Find, ha condiviso attraverso il social cinese Weibo un render relativo proprio a questo fantomatico dispositivo. Guardandolo attentamente, è possibile notare la presenza di due cerniere che danno vita a uno schermo di ampie dimensioni, con le pieghe praticamente invisibili e una back-cover in ecopelle.



Per quanto riguarda il software, OPPO avrebbe pensato a, la Color OS, caratterizzata dalla presenza di una serie di widget decisamente più grandi, oltre alla presenza di una barra, posta nella parte bassa, contenente tutte le principali app.

È bene specificare che ci troviamo di fronte solamente a un concept e sarà necessario attendere ancora qualche tempo, al fine di poter comprendere con maggior chiarezza come evolverà questo prodotto e quali potranno essere le caratteristiche tecniche complete. Per il momento, ci consoliamo con l’idea che sempre più grandi aziende del settore tech stiano investendo ingenti risorse per sviluppare ed ampliare ulteriormente il mercato dei pieghevoli, con soluzioni alquanto particolari e ancora più interessanti.