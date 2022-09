Oppo sfila con Marco Rambaldi alla Milano Fashion Week

Oppo, in occasione della Milano Fashion Week, è tornata a sfilare al fianco di Marco Rambaldi, uno dei più talentuosi stilisti di nuova generazione sulla scena italiana. L’azienda ha portato in passerella i dispositivi della Reno8 Series. La collezione primavera-estate 2023 è stata mostrata nell’inedita cornice del Parco del Portello. “Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo, bisogna solamente abbracciarla. Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza”, ha commentato lo stilista. I nuovi smartphone Oppo Reno8 Pro e Reno8 sono stati incastonati sui capi fatti a mano, e hanno sfilato completando due look della collezione: un mini dress e un top con gonna. Ogni capo, prodotto esclusivamente a mano, richiede 60 ore di lavoro.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con Marco Rambaldi, che ha saputo fondere i device della nostra serie Reno ai capi di abbigliamento della collezione in maniera armoniosa e raffinata, rendendoli protagonisti di uno spettacolo unico. Quello che ci unisce allo stile e al lavoro di Marco nasce dall’idea che in Oppo la tecnologia è una forma d’arte, è pura bellezza, così come lo è la moda. Marco non si limita a ‘vestire’ e ‘accessoriare’, ma veicola un messaggio universale che abbatte gli stereotipi e si impegna nella sostenibilità, proprio come in Oppo, dove ogni giorno lavoriamo per innovare e distinguerci creando device che incontrino il gusto dei nostri utenti”, dice Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia.