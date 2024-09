OPPO riafferma la partnership con la UEFA Champions League per tre anni

OPPO ha annunciato il rinnovo della sua partnership con l’Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) per le prossime tre stagioni, che includeranno importanti manifestazioni come la UEFA Champions League, la UEFA Super Cup, le finali della UEFA Futsal Champions League e quelle della UEFA Youth League. Questa collaborazione si basa sul successo dei due anni precedenti, in cui OPPO ha iniziato a sfruttare le tecnologie avanzate dei suoi smartphone, auricolari e smartwatch per facilitare la connessione dei tifosi con le partite, offrendo esperienze visive straordinarie in sinergia con la UEFA.

L’annuncio del rinnovo della partnership è stato fatto durante un evento speciale, con la partecipazione di Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO, e Guy-Laurent Epstein, Marketing Director di UEFA. Inoltre, l’ex calciatore Iker Casillas ha fatto una sorpresa all’evento, interagendo con i fan e presentando i più recenti prodotti OPPO e le tecnologie AI dell’azienda.

Billy Zhang ha sottolineato che la collaborazione con la UEFA negli ultimi due anni ha messo in evidenza valori condivisi, quali la connessione e l’ispirazione per i tifosi di tutte le generazioni. Ha espresso entusiasmo per l’opportunità di continuare a rafforzare la partnership nei prossimi tre anni, promettendo di avvicinare ancora di più i fan al mondo del calcio attraverso le innovazioni di OPPO nel campo delle tecnologie di imaging e intelligenza artificiale. Inoltre, ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel dedicare risorse per supportare i giovani calciatori e la comunità calcistica globale, permettendo loro di vivere appieno la magia del calcio.

Questo rinnovo di partnership non solo sottolinea il crescente impegno di OPPO per migliorare l’esperienza dei tifosi attraverso la tecnologia, ma testimonia anche l’importanza delle collaborazioni nel mondo dello sport per ispirare e unire le persone attraverso la passione comune per il calcio. Con l’integrazione delle loro innovazioni e prodotti nelle competizioni UEFA, OPPO mira a creare un legame più forte tra i fan e il gioco, offrendo loro strumenti e esperienze innovative per seguire e vivere le emozioni del calcio.