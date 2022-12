Oppo, primo dispositivo per la salute e nuovi smart glass

Oppo ha presentato il primo prodotto a marchio OHealth, il dispositivo per la salute e il benessere familiare OHealth H1, che combina sei funzioni di monitoraggio destinate all’uso familiare, tra cui la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione di cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il monitoraggio del sonno. OHealth H1 pesa 95g, presenta bordi arrotondati e un design ovale concentrico. Ciò consente agli utenti di portarlo facilmente con sé.

Inoltre, sempre durante gli INNO Days, Oppo ha presentato all’evento il secondo componente della famiglia MariSilicon, il SoC audio Bluetooth MariSilicon Y, che introduce un nuovo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50% rispetto ai SoC Bluetooth con le specifiche più avanzate presenti sul mercato. Dotato della tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS, MariSilicon Y è in grado di trasmettere un audio lossless a 24 bit/192 kHz via Bluetooth.

Durante l’evento, Oppo ha anche mostrato il suo ultimo dispositivo aR (realtà assistita), Air Glass 2. Con un peso di 38g circa, Air Glass 2 presenta un design robusto che include la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo sviluppata da Oppo. Questa lente supporterà la correzione della vista e un’ulteriore personalizzazione, rendendo questo dispositivo quasi indistinguibile dai normali occhiali. Oppo Air Glass 2 sarà in grado di effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo per le persone con problemi di udito e fornire altre esperienze intelligenti.