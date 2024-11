OPPO presenta le innovazioni in AI di ColorOS 15 in collaborazione con Google

OPPO ha presentato l’integrazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale in ColorOS 15, frutto della collaborazione con Google. Tra le novità principali ci sono Google Gemini e la funzionalità Circle to Search. ColorOS 15, grazie alle sue avanzate capacità AI di Google, sarà lanciato con la nuova serie OPPO Find X8.

ColorOS 15 è progettato per migliorare la produttività degli utenti utilizzando l’intelligenza artificiale di Google. I modelli di Google Gemini permettono di rielaborare e perfezionare rapidamente i contenuti in OPPO Notes e Documents. Inoltre, la funzione AI Recording Summary elabora in automatico le registrazioni vocali, generando sintesi di alta qualità, particolarmente utili per riunioni e altre situazioni, riducendo il tempo necessario per tali attività. Nicole Zhang, General Manager of AI Product di OPPO, ha sottolineato che l’obiettivo di ColorOS è quello di fornire un’esperienza intuitiva e collaborativa, e l’integrazione di Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash segna un importante passo avanti nell’aumento della produttività.

ColorOS 15 introduce anche la funzione Circle to Search che permette di effettuare ricerche sul contenuto dello schermo tenendo premuto il tasto home o la barra di navigazione, senza dover cambiare applicazione. L’aggiornamento include anche l’app Google Gemini, che offre agli utenti la possibilità di interagire con l’assistente AI di Google. Questa app supporta gli utenti nella scrittura, nell’apprendimento e nella pianificazione, facilitando la gestione delle attività quotidiane e aumentando la produttività. La funzione Live di Gemini promuove il brainstorming, semplifica concetti complessi e fornisce assistenza nella preparazione di eventi o compiti importanti.

Queste innovazioni offrono un significativo valore aggiunto agli utenti di OPPO, combinando potenza e facilità d’uso attraverso l’integrazione di soluzioni AI avanzate. In tal modo, ColorOS 15 non solo migliora l’interazione quotidiana con i dispositivi, ma rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’esperienza utente negli smartphone.