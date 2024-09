OPPO presenta in Italia i nuovi smartphone 4G: OPPO A40 e OPPO A40m

OPPO ha presentato i suoi ultimi smartphone, il OPPO A40 e il OPPO A40m, pensati per garantire affidabilità e durata nel quotidiano. Questi dispositivi offrono resistenza agli urti di grado militare e protezione contro polvere e liquidi. Sono dotati di una batteria da 5.100 mAh che assicura un’autonomia prolungata, con la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC Flash Charge da 45W, che permette di raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti e il 100% in 75 minuti.

Entrambi i modelli vantano un display luminoso da 1.000 nits, un refresh rate di 90Hz e sono supportati dalla piattaforma mobile Snapdragon 6s 4G Gen1. La memoria è configurabile a 6+128GB per il OPPO A40 e 8+256GB per il OPPO A40m. Per quanto riguarda il design, entrambi gli smartphone hanno una scocca in doppio vetro temperato rinforzato, un profilo elegante ed uno spessore contenuto di 7,68 mm, oltre a un peso di 186 g.

Con una batteria che mantiene oltre l’80% della capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica, questi dispositivi sono progettati per durare nel tempo. Hanno ricevuto la certificazione MIL-STD 810H e un rating IP54, che li rende resistenti ad acqua e polvere. La funzione Splash Touch consente di utilizzare il telefono anche con lo schermo bagnato. Disponibili in Starlight White e Sparkle Black, questi smartphone non solo offrono robustezza ma anche un’estetica accattivante.

In termini di intrattenimento, il OPPO A40 e A40m dispongono di avanzate caratteristiche audio e visive, con una Modalità Ultra Volume che amplifica il suono fino al 300%, ideale per contest rumorosi. Entrambi i modelli sono equipaggiati con una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera frontale da 5MP, garantendo ottimi scatti in qualsiasi condizione.

I nuovi OPPO A40 e A40m sono ora disponibili in Italia al prezzo di 179,99€ e 199,99€ rispettivamente, presso i principali rivenditori e online, presentandosi come scelte eccellenti per chi cerca qualità e prestazioni in un dispositivo smartphone.