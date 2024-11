Oppo presenta il lancio di Reno13 e Pad 3

Oppo ha annunciato ufficialmente la data di lancio dei nuovi modelli Reno13 e del tablet Pad 3, fissata per il 25 novembre, tramite il social media cinese Weibo. Questa serie rappresenta un passo avanti per l’azienda, puntando a rafforzare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia media e dei tablet.

La serie Reno13 si presenta come una delle più innovative nel settore degli smartphone di medio livello. I modelli Reno13 e Reno13 Pro sono attesi con prestazioni elevate grazie a specifiche tecniche di ultima generazione. Il Reno13 standard è dotato di una tripla fotocamera posteriore, mentre il modello Pro offre un sistema fotografico ancora più performante, promettendo scatti di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione. Entrambi i modelli presentano display di grande dimensione: il Reno13 ha un pannello da 6.59 pollici, mentre il Pro raggiunge i 6.83 pollici. Le attese sono elevate anche riguardo a processori veloci, supporto per reti 5G e una gestione energetica ottimizzata, fattori che dovrebbero migliorare l’esperienza utente in termini di performance e autonomia della batteria.

Per quanto riguarda il design, il Reno13 sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Galaxy Blue e Butterfly Purple. Quest’ultima è definita il colore “hero” della serie. Il Reno13 Pro introdurrà invece una nuova tonalità, Starlight Pink, in sostituzione del Galaxy Blue. Queste scelte cromatiche mirano a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e alla moda, proponendo dispositivi sia funzionali che esteticamente accattivanti. Inoltre, il telaio in metallo e la struttura sottile conferiscono ai telefoni un aspetto premium e robusto.

La disponibilità della serie Reno13 e del Pad 3 sarà inizialmente limitata alla Cina, con il lancio previsto per il 25 novembre, senza conferme sulla loro introduzione in Europa o Italia al momento. Per promuovere il Reno13, Oppo ha coinvolto la cantante e compositrice Yuqi, nota per il suo ruolo nel gruppo I-dle, e utilizzerà una strategia di marketing che combina social media e pubblicità visiva in luoghi affollati come centri commerciali ed eventi di intrattenimento, mescolando marketing tradizionale e digitale.