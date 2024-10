Oppo presenta ColorOS 15

In occasione del lancio della nuova serie di smartphone Find X8, Oppo ha presentato ColorOS 15, un’interfaccia innovativa basata su Android 15. Il nuovo sistema operativo offre un design rivisitato con icone aggiornate e effetti luminosi dinamici, integrando elementi naturali come luci e ombre nel layout utente. Tra le novità più significative, troviamo Aurora e Tidal Engine, un sistema di rendering avanzato che consente l’esecuzione di animazioni delle app in parallelo, garantendo transizioni fluide senza interruzioni durante il cambio rapido tra le applicazioni. Le ottimizzazioni apportate hanno migliorato la reattività delle app del 18% e velocizzato il processo di installazione del 26%.

Un’ulteriore innovazione riguarda la gestione delle risorse, con l’introduzione di un sistema di allocazione dinamica della cache, che monitora le risorse del dispositivo in tempo reale, assicurando un funzionamento continuo e fluido. In termini di layout, Oppo ha separato l’area delle notifiche dal pannello di controllo, risposta attesa da molti utenti. L’intelligenza artificiale riveste un ruolo chiave in ColorOS 15: l’assistente XiaoBu è attivabile da qualsiasi schermo e offre interazioni naturali attraverso domande contestuali. La nuova funzione “circle to search” permette inoltre di avviare ricerche rapide ovunque.

Le capacità di elaborazione delle immagini sono state notevolmente ampliate, consentendo la rimozione di persone o riflessi con un solo tocco, correggendo la sfocatura nei ritratti e introducendo una funzione innovativa di upscaling delle immagini. Inoltre, le Live Photos ora supportano la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). L’intelligenza artificiale migliora anche altre applicazioni di sistema, come quella per le note, che ora può formattare e riassumere automaticamente il testo. È stata aggiunta una funzione per la scansione di documenti con riassunto integrato e traduzione multilingue. Anche il registratore vocale è capace di trascrivere e sintetizzare le registrazioni.

ColorOS 15 verrà preinstallato sui nuovi Oppo Find X8 e OnePlus 13 in Cina, mentre altri dispositivi, tra cui la serie Find X7 e Find N3, riceveranno l’aggiornamento a partire da novembre.