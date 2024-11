OPPO presenta ColorOS 15, in arrivo su Find X8

OPPO ha annunciato il lancio globale della serie Find X8 e di ColorOS 15, previsto per il 21 novembre 2024. In Europa, il modello flagship, Find X8 Pro, verrà presentato in un evento a Milano lo stesso giorno. Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO, ha dichiarato che la serie Find X8 ridefinisce le aspettative per gli smartphone di alta gamma, offrendo tecnologia avanzata senza compromettere il design.

Il Find X8 Pro è caratterizzato da un display da 6,78 pollici e un vetro curvo, ed è il primo smartphone a includere una doppia fotocamera teleobiettivo periscopica. Sarà disponibile in due colori: Space Black e Pearl White, con quest’ultima variante che presenta un esclusivo pattern perlescente unico per ogni dispositivo. Questo smartphone continua la tradizione di innovazione nella fotografia, grazie al sistema OPPO Hasselblad Master Camera System e allo zoom telescopico AI, capace di ingrandimenti a partire da 10x. Grazie alla funzione Lightning Snap, gli utenti possono scattare fino a sette foto al secondo senza comprometterne la qualità.

La batteria al silicio-carbonio da 5.910mAh offre un’ottima durata, mentre il processore MediaTek Dimensity 9400 assicura prestazioni fluide e stabili per tutta la giornata. ColorOS 15, che fa parte del pacchetto, presenta un’interfaccia grafica fluida e intuitiva, con strumenti AI che semplificano l’uso del dispositivo.

In vista del lancio, OPPO ha lanciato il concorso “LA NEWSLETTER OPPO TI PREMIA”, dove gli utenti possono vincere premi esclusivi. Per partecipare, non è necessario iscriversi nuovamente alla newsletter se già iscritti; basta compilare un modulo di registrazione entro il 21 novembre 2024. I partecipanti riceveranno un’email con un link al modulo, che dovrà essere compilato con i dati della prima iscrizione. Tutti i moduli devono essere inviati entro il 21 novembre, entro le 23:59:59.

In sintesi, la serie Find X8 e ColorOS 15 rappresentano un innovativo passo avanti per OPPO, offrendo tecnologia all’avanguardia e un design all’avanguardia nell’industria degli smartphone.