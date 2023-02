Oppo lancia Find N2 Flip, il pieghevole con schermo esterno maxi

In occasione di un evento dal vivo per la stampa tenutosi a Londra, Oppo ha presentato ufficialmente in Europa il primo smartphone flagship pieghevole della serie Find N ad arrivare nel nostro continente. Oppo Find N2 Flip arriva dopo essere stato lanciato lo scorso anno in Cina, e per ora è l’unico dei due pieghevoli del brand a uscire dai confini natii. In attesa che anche l’N2 Fold arrivi da noi, con il Flip abbiamo un form factor già noto nel settore, visto che ricorda per diversi aspetti la concorrenza made in Samsung. Dove Find N2 si differenzia subito, però, è nel display esterno, quello che è possibile visualizzare quando il telefono è chiuso a conchiglia. Si tratta di un 3,26 pollici, il più grande disponibile fra tutti quelli presenti sugli smartphone flip attualmente in commercio. Utile per controllare le notifiche e scattare selfie, l’orientamento verticale rende possibile visualizzare fino a sei notifiche contemporaneamente. È possibile rispondere rapidamente ai messaggi delle principali applicazioni di messaggistica, attivare le impostazioni, registrare una nota vocale, rispondere a una chiamata senza aprire lo smartphone.

Una volta aperto, Find N2 Flip rivela un display Amoled da 6,8 pollici con rapporto dello schermo cinematografico a 21:9 e aggiornamento a 120Hz. La luminosità massima è di 1600 nit, e risulta ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Due fotocamere nel modulo posteriore, frutto anche questa volta della collaborazione tra Oppo e Hasselblad, utilizzabili per selfie anche a telefono chiuso sfruttando il display esterno. La fotocamera principale da 50 megapixel è dotata di sensore Sony IMX890 con obiettivo f/1.8. La modalità FlexForm, resa possibile dalla Flexion Hinge di seconda generazione, consente a Find N2 Flip di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi, così da ottenere angolazioni dinamiche dal basso verso l’alto. È possibile sfruttare la piegatura anche come treppiede, appoggiando il telefono su una superficie e scattando aprendo il palmo della mano. La fotocamera selfie, a foro centrale in alto, è da 32MP con sensore Sony IMX709, autoficus e obiettivo grandangolare, FlexForm è ottimizzata per applicazioni quali WhatsApp e Zoom. Come per gli altri smartphone recenti di Oppo, Find N2 Flip monta inoltre la NPU proprietaria MariSilicon X, che migliora i video e gli scatti notturni permettendo di catturare filmati in 4K ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Nel corso della presentazione, Oppo ha evidenziato come il telefono, a differenza di come siamo stati abituati dai foldable, non solo ha una piega quasi invisibile quando aperto, ma resisterebbe a un gran numero di “flip”. Find N2 Flip non presenta alcuna fessura nella cerniera quando lo si chiude, proteggendo il display interno dalla polvere, e l’azienda dichiara la sua capacità di resistere a oltre 400.000 piegature a temperatura ambiente. Ciò equivale ad aprire e chiudere lo smartphone circa 100 volte al giorno per più di dieci anni. Con un peso di 191 grammi e uno spessore di soli 7,45 millimetri, Find N2 Flip è basato su SoC MediaTek con una versione potenziata di Dimensity 9000+. La ricarica è veloce, da 44W, secondo Oppo in grado di passare da zero al 50% in 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora. Lo smartphone sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo di 1.199,99 euro.