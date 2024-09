OPPO: l’aggiornamento AI Tool Box introduce 4 novità per la serie Reno12

OPPO ha annunciato oggi una serie di aggiornamenti rivoluzionari basati sull’Intelligenza Artificiale per i suoi modelli Reno12 Pro, Reno12, Reno12F e FS. Tra le nuove funzionalità integrate nella AI Tool Box, disponibile in lingua italiana, ci sono diverse innovazioni significative.

Una delle novità principali è AI Speak, che permette di leggere ad alta voce articoli e contenuti testuali. Questa funzione offre un modo alternativo per fruire delle informazioni, consentendo agli utenti di ascoltare contenuti mentre sono impegnati in altre attività. Inoltre, è stato introdotto AI Summary, uno strumento che sintetizza testi complessi in tempo reale, permettendo di estrarre rapidamente le informazioni essenziali e migliorando l’efficienza del tempo.

Un’altra implementazione è AI Record Summary, che converte le registrazioni audio di riunioni e conversazioni in testi riassuntivi e organizzati per punti chiave. Anche se l’italiano non può essere selezionato come lingua predefinita al momento, la modalità automatica è in grado di riconoscere la lingua dell’utente. Inoltre, è stata introdotta AI Writer, una funzionalità che supporta la scrittura di testi complessi, come e-mail tecniche, riuscendo a comprendere i prompt dell’utente e a creare contenuti più accurati, anche su piattaforme come Gmail.

Per i modelli Reno12 e Reno12 Pro è prevista anche l’innovativa funzione AI Best Face, che analizza foto di gruppo per selezionare la migliore espressione di ciascun soggetto, eliminando foto con occhi chiusi o espressioni poco fortunate.

Gli aggiornamenti per i modelli Reno12 saranno resi disponibili a partire da oggi e implementati progressivamente. Queste nuove funzioni non solo arricchiscono l’esperienza utente, ma offrono anche strumenti pratici per migliorare la produttività nel lavoro e nelle attività quotidiane.

In sintesi, gli aggiornamenti di OPPO rappresentano un passo significativo nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore degli smartphone, con l’obiettivo di rendere più accessibili e utili le informazioni per gli utenti.