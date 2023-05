Oppo Inspiration Challenge 2023, fondo di incubazione da 190 mila dollari

L’Oppo Research Institute, insieme ai partner globali Qualcomm Technologies, GSMA 5G IN, Amazon Web Services e LinkedIn, ha annunciato il lancio della Oppo Inspiration Challenge 2023 in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, bando dedicato a innovazioni tecnologiche da sostenere economicamente e non solo. Sulla base della brand proposition “Inspiration Ahead”, Oppo spera che queste innovazioni possano creare un impatto positivo e incoraggiare una maggiore consapevolezza rispetto ai problemi che affliggono le comunità globali. Le candidature verranno raccolte dall’8 maggio al 30 giugno, e seguiranno tre eventi dimostrativi che si svolgeranno a Bangkok, Boston e Shenzhen all’inizio di agosto. I finalisti di ciascun evento saranno invitati a partecipare all’Inspiration Challenge Acceleration Camp e a incontrare i dirigenti e gli esperti tecnici di Oppo per rivedere le loro proposte prima dell’evento finale di fine agosto.

Tutte le proposte per l’Oppo Inspiration Challenge di quest’anno saranno valutate in base a quattro criteri: fattibilità, innovazione tecnologica, potenziale a lungo termine e valore sociale. Un totale di 15 proposte qualificate provenienti dagli eventi dimostrativi saranno selezionate come finaliste e le 5 migliori proposte vincitrici saranno selezionate nell’evento finale, ciascuna delle quali riceverà una sovvenzione di 50.000 dollari. Ulteriori opportunità di partnership verranno offerte alle 45 migliori proposte a livello mondiale, composte dalle 15 migliori proposte di ogni evento dimostrativo, tra cui, ma non solo: opportunità di produzione e commercializzazione, con un fondo di incubazione per un totale di 190.000 dollari; opportunità di partnership strategica e di investimento; opportunità di presentarsi agli eventi tecnologici globali; possibilità di ricevere risorse cloud e supporto tecnico da Amazon Web Services.