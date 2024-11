OPPO Find X8 Pro: il debutto dell’unboxing

I produttori cinesi di smartphone stanno elevando la loro competitività con dispositivi caratterizzati da batterie potenti, chip avanzati e fotocamere di alta qualità. Un esempio emblematico è rappresentato dall’Oppo Find X8 Pro, il cui lancio è previsto per il 21 novembre. In attesa del rilascio, GSMArena ha condiviso un unboxing che mette in evidenza il contenuto della confezione e alcune specifiche tecniche, molte delle quali già annunciate da Oppo.

Il Find X8 Pro è dotato di una ricca accessoristica: all’interno della confezione si trovano una custodia protettiva, un cavo USB-C/USB-A e un caricatore rapido da 80W. Questo modello “Pro” include una fotocamera principale con sensore LYT808 da 50 Megapixel e dimensioni di 1/1,4 pollici. Il sistema fotografico è completato da due zoom periscopici, un teleobiettivo da 73mm per scatti a media distanza e uno da 135mm per la fotografia ravvicinata.

Il design del Find X8 Pro è contraddistinto da una costruzione di alta qualità, con telaio leggermente curvo e superficie opaca in vetro, elementi che contribuiscono a un’esperienza tattile piacevole e a ridurre le impronte. Il dispositivo è equipaggiato con uno slider per le notifiche e un “Quick Button”, che consente di attivare la fotocamera in 0,4 secondi con un doppio tocco e di scattare in modalità burst tramite una pressione prolungata.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Find X8 Pro vanta un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici e una luminosità massima di 4.500 nit, rendendolo uno dei migliori nel mercato. Il potente chip MediaTek 9400 a 3nm assicura prestazioni elevate, supportato da una batteria di 5.910 mAh che promette grande autonomia, da verificare con test reali.

Oppo puntano a sfidare i leader del settore anche a livello internazionale, presentando un dispositivo che combina potenza, eleganza e innovazione tecnologica, posizionandosi come uno dei protagonisti in un mercato sempre più competitivo.