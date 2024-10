OPPO Find X8 e Find X8 Pro: Dettagli e Caratteristiche Ufficiali

Dopo numerose indiscrezioni, OPPO ha lanciato in Cina la serie Find X8, dotata di un avanzato sistema di fotocamere Hasselblad Master e numerose funzionalità innovative. La serie, che segna un nuovo standard per gli smartphone, combina prestazioni elevate e tecnologia avanzata della batteria, oltre a significativi miglioramenti nell’intelligenza artificiale con ColorOS 15, il nuovo sistema operativo basato su Android 15.

Il design della serie Find X8 è moderno ed elegante. Il modello standard presenta un display OLED LTPO da 6,59 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz, mentre il Find X8 Pro ha uno schermo leggermente più grande da 6,78 pollici con un design micro-quad-curved, migliorando l’ergonomia e l’estetica del dispositivo.

In termini di fotocamere, entrambi i modelli introducono sistemi fotografici versatili. Il Find X8 ha una fotocamera principale da 50 Megapixel e una ultra-grandangolare sempre da 50 Megapixel. Il terzo sensore è un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x. Il Find X8 Pro aumenta ulteriormente il livello fotografico grazie a un secondo obiettivo periscopico con zoom ottico 6x, adatto per la fotografia a lunga distanza. Entrambi i modelli utilizzano il motore d’immagine HyperTone, che ottimizza la qualità dell’immagine, insieme a funzioni esclusive come la modalità ritratto di Hasselblad e la nuova funzionalità LivePhoto.

Per quanto riguarda le prestazioni, i telefoni sono alimentati dal chipset Dimensity 9400, accompagnato da un sistema innovativo di raffreddamento. ColorOS 15 offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e una interfaccia utente rinnovata. La batteria del Find X8 è da 5.630 mAh, mentre il modello Pro ne ha una da 5.910 mAh, entrambi con ricarica rapida (80W) e supporto per la ricarica wireless (50W).

La serie sarà disponibile in diverse colorazioni, con prezzi che partono da 4.199 Yuan (circa 590 dollari) per il Find X8 e 5.299 Yuan (circa 745 dollari) per il Find X8 Pro. Le spedizioni inizieranno il 30 ottobre, ma non ci sono informazioni sui modelli disponibili in Europa. Si parla anche di un modello Find X8 Ultra atteso per il primo trimestre del 2025.