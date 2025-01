Oppo Find N5 ottiene le prime certificazioni in preparazione al lancio

L’Oppo Find N5, in arrivo in Cina, ha ricevuto le prime certificazioni internazionali come SIRIM in Malaysia e SDPPI in Indonesia, rivelando alcune delle sue funzionalità. Questo smartphone è progettato per offrire prestazioni elevate grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che garantisce potenza e efficienza energetica. Il design pieghevole dell’Oppo Find N5 massimizza ergonomia e praticità, rendendolo un dispositivo versatile.

Le specifiche del Find N5 includono tre fotocamere posteriori da 50 Megapixel, una delle quali è una telecamera periscopica, e una batteria robusta da 5.900 mAh. Questa batteria supporta una ricarica rapida tramite cavo di 80W e una ricarica wireless di 50W, assicurando durata prolungata e rapidi tempi di ricarica. Inoltre, il dispositivo vanta una classificazione IPX8, che lo rende resistente all’acqua, una caratteristica importante per un dispositivo pieghevole di nuova generazione.

Per quanto riguarda le prestazioni fotografiche, l’Oppo Find N5 si distingue per la configurazione della fotocamera. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 50 Megapixel con tecnologia di pixel binning a 12.6 Megapixel, che permette di ottenere immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo dettagli nitidi e colori vivaci. L’obiettivo ha un’apertura f/1.9, capace di catturare maggiore luce.

La fotocamera frontale, inizialmente catalogata come 7.1 Megapixel, potrebbe effettivamente includere un sensore con risoluzione reale di 32 Megapixel attraverso tecniche di cropping. Con un’apertura f/2.4, si prevede che questa fotocamera offra risultati significativi per selfie e videochiamate.

In sintesi, l’Oppo Find N5 si presenta come un dispositivo innovativo e potente, con caratteristiche premium che includono un design pieghevole, una batteria di lunga durata e capacità fotografiche avanzate. La sua introduzione nel mercato potrebbe attirare utenti in cerca di uno smartphone versatile e performante.