OPPO Find N5: Il Foldable Più Sottile di Sempre

Oppo sta accelerando la campagna teaser per il suo nuovo smartphone pieghevole, l’Oppo Find N5, atteso per febbraio. Questo dispositivo rappresenta il successore del Find N3, lanciato nel 2023, e si distingue per la sua sottigliezza, un aspetto chiave evidenziato da un’immagine teaser condivisa da Pete Lau su Weibo. Si prevede che il Find N5 sarà il pieghevole flagship più sottile disponibile sul mercato.

Attualmente, il titolo di pieghevole più sottile è detenuto dall’Honor Magic V3, che misura 4,35 mm. Per superare questo record, Oppo dovrà progettare il Find N5 con uno spessore compreso tra 3,5 e 4 mm. Inoltre, il product manager della serie Find di Oppo, Zhou Yibao, ha rivelato che il dispositivo sarà dotato di una cerniera in lega di titanio, aumentando la durabilità e la qualità costruttiva del telefono. È possibile che l’Oppo Find N5 venga commercializzato anche come OnePlus Open 2 nei mercati globali.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’Oppo Find N5 sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, garantendo prestazioni elevate. Il comparto fotografico del dispositivo includerà tre fotocamere posteriori da 50 Megapixel, permettendo scatti di alta qualità. La batteria avrà una capacità di 5.900 mAh ed offrirà supporto per la ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W, assicurando tempi di ricarica rapidi e una lunga durata della batteria.

Con queste caratteristiche, l’Oppo Find N5 si prepara a competere con altri dispositivi pieghevoli sul mercato, puntando a offrire un design eccezionale e funzionalità all’avanguardia. L’approccio di Oppo verso l’innovazione e la ricerca di nuove tecnologie si riflette in questo nuovo modello, che potrebbe chiaramente influenzare il mercato degli smartphone pieghevoli. Sebbene non siano stati annunciati ulteriori dettagli, le aspettative per il lancio sono elevate, poiché gli utenti attendono con ansia di vedere se l’Oppo Find N5 confermerà le promesse fatte da Oppo in termini di design e performance.