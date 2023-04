Oppo Find N2 Flip, nuove funzioni per lo schermo esterno

In arrivo un widget per Spotify e nuove funzioni Speech-To-Text

Oppo ha annunciato il lancio di un aggiornamento software per il pieghevole Find N2 Flip, volto a migliorare le funzionalità del suo display esterno interattivo. Il nuovo Widget Spotify, sviluppato congiuntamente da Oppo e Spotify, in esclusiva per Find N2 Flip, massimizza l’utilità dello schermo esterno. Gli utenti possono usufruire del controllo completo della riproduzione, del tasto Heart e delle raccomandazioni sui contenuti senza dover aprire il dispositivo. Peter Dohyung Lee, responsabile della linea di prodotti flagship di Oppo, ha dichiarato: “Questo aggiornamento sottolinea l’impegno di Oppo per garantire la migliore esperienza possibile per coloro che possiedono Find N2 Flip, consentendo una maggiore libertà di espressione e creatività quando si utilizza lo schermo esterno da 3,26 pollici, leader del settore”.

Inoltre, sarà disponibile una nuova funzione di risposta rapida Speech-to-Text personalizzata, accessibile attraverso lo schermo esterno interattivo quando gli utenti ricevono un messaggio e disponibile per tutte le app che consentono la risposta rapida, tra cui WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram. Si tratta del primo aggiornamento significativo specifico per Find N2 Flip dal suo lancio internazionale avvenuto a febbraio 2023, e verrà distribuito a partire dalla metà di aprile. La funzione Speech-to-Text si aggiornerà automaticamente, mentre gli utenti potranno aggiungere manualmente il widget di Spotify attraverso le impostazioni dei widget dello schermo esterno disponibile alla voce “Pocket Player”.