Oppo Find N2 Flip alla Fashion Week con Act N°1

Oppo torna alla Milano Fashion Week grazie alla collaborazione con Act N°1, uno dei brand più rinomati e già supportato dalla Maison Valentino. Sotto i riflettori il nuovo Find N2 Flip, esaltandone le caratteristiche di punta impreziosite da un’esclusiva ruffle bag realizzata in tulle dallo stilista Luca Lin. La borsa come il nuovo Find N2 Flip, spiega Oppo, ha l’obiettivo di essere pratica e funzionale, senza dimenticare lo stile e l’originalità. “La moda è esprimere uno stile. Oggi la moda deve aprirsi a diverse collaborazioni per creare sinergie e storytelling. Questa collaborazione riguarda l’equilibrio tra innovazione ed eleganza, libera creatività e funzionalità, interiorità ed estetica, potenza e leggerezza.” afferma Luca Lin, Cofounder di Act N°1.

“L’eccellenza tecnologica raggiunta con il nuovo Find N2 Flip consolida un percorso di crescita importante nella categoria top di gamma, permettendoci di entrare in scena nel mercato dei flip. A seguito del consolidamento delle partnership di co-branding, la collaborazione con Act N°1 vuole essere il primo atto di uno spettacolo che ci permette di continuare a presidiare e rafforzare il nostro posizionamento anche nel mondo della moda. Avere la possibilità di sostenere le nuove generazioni di giovani talenti arricchisce la nostra storia e amplia la ricerca di nuovi ambiti di espansione”. afferma Billy Zhang, President of Overseas Sales and Services, Oppo.