Oppo Enco Buds2 PRO: Auricolari Bluetooth Bianchi di Qualità

Reviewer: YuDegliSpettri

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Suono intenso, ascolto prolungato

Review: Design e vestibilitàGli auricolari Enco Buds2 Pro hanno un formato in-ear compatto e un case dal profilo ridotto, perfetto da portare sempre con sé. La finitura liscia e gli inserti ergonomici assicurano una vestibilità stabile anche durante spostamenti e attività quotidiane .Qualità audioIl driver dinamico da 12,4 mm in titanio offre un suono dettagliato, con bassi profondi e alti chiari, per un’esperienza immersiva sia in musica sia in podcast .Cancellazione rumore e chiamateLa funzione di riduzione del rumore AI durante le chiamate isola efficacemente la voce dall’ambiente, rendendo le conversazioni cristalline anche in contesti affollati .Autonomia e ricaricaCon un’autonomia complessiva fino a 38 ore contando le ricariche dal case, non serve preoccuparsi di rimanere senza carica nel corso della giornata. Il case ricarica completamente gli auricolari in circa 70 minuti e si ricarica completamente in 130 minuti .Connettività e controlliGrazie al Bluetooth 5.3 bineurale, la connessione risulta rapida e stabile fino a 10 m di distanza, con possibilità di accoppiare due dispositivi contemporaneamente. I comandi touch rispondono in modo preciso e immediato, senza incertezze .

Reviewer: SamueleG

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Oppo Enco Buds2 Pro, upgrade riuscito

Review: Dopo aver utilizzato per due anni le Oppo Enco Buds2, con cui mi ero trovato molto bene per il rapporto qualità-prezzo, ho deciso di acquistare le nuove Oppo Enco Buds2 Pro. Purtroppo le mie vecchie cuffie hanno avuto un problema con l’ingresso del cavo di ricarica, ma complessivamente l’esperienza è stata positiva, motivo per cui ho scelto di restare su Oppo.Queste nuove Buds2 Pro si presentano più compatte e con un design che dà una sensazione di maggiore qualità e professionalità. Una delle prime cose che ho notato è il miglioramento del suono: più profondo, definito e ricco di dettagli rispetto al modello precedente. Anche l’isolamento passivo è ottimo grazie ai gommini in-ear, che aiutano a ridurre efficacemente i rumori esterni senza dover alzare troppo il volume.La connessione Bluetooth è stabile e veloce, e l’autonomia si dimostra più che adeguata per l’uso quotidiano. Ovviamente non siamo di fronte a un prodotto di fascia alta, ma per la fascia media il rapporto qualità-prezzo resta eccellente.In conclusione, le consiglio a chi cerca un buon compromesso tra qualità audio, praticità e prezzo resta eccellente.

Reviewer: Alberto

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Recensione: OPPO Enco Buds2 – Auricolari True Wireless Economici ma Sorprendenti

Review: Qualità Audio – 4.5/5Gli Enco Buds2 offrono un suono sorprendentemente ricco per la loro fascia di prezzo. I driver dinamici da 10 mm con diaframma in titanio garantiscono bassi profondi e ben definiti, mentre le frequenze medie e alte risultano chiare e bilanciate. L’equalizzatore Enco Live consente di scegliere tra diversi preset, come “Bass Boost” e “Clear Vocals”, per adattare il suono ai propri gusti musicali .📞 Chiamate e Cancellazione del Rumore – 4/5Durante le chiamate, la cancellazione del rumore AI isola efficacemente la voce dell’utente dai rumori ambientali, garantendo conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi . Tuttavia, manca la cancellazione attiva del rumore (ANC) per l’ascolto musicale, presente in modelli di fascia superiore.🔋 Autonomia e Ricarica – 5/5Con un’autonomia fino a 7 ore con una singola carica e fino a 28 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica, gli Enco Buds2 sono ideali per l’uso quotidiano e i viaggi . Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti offre circa un’ora di riproduzione, utile in situazioni di emergenza.🎮 Modalità Gaming e Connettività – 4.5/5La modalità Game Focus riduce la latenza audio fino a 94 ms, migliorando l’esperienza di gioco su dispositivi mobili . La connessione Bluetooth 5.2 assicura una trasmissione stabile e veloce, con una portata fino a 10 metri.💧 Design e Comfort – 4.5/5Il design compatto e leggero degli auricolari garantisce un comfort prolungato, anche durante sessioni di ascolto prolungate. La certificazione IPX4 li rende resistenti a schizzi d’acqua e sudore, adatti quindi per l’uso durante l’attività fisica .⸻✅ Pro:• Qualità audio eccellente con bassi profondi• Buona cancellazione del rumore durante le chiamate• Autonomia elevata e ricarica rapida• Modalità gaming con bassa latenza• Design confortevole e resistente all’acqua❌ Contro:• Assenza di cancellazione attiva del rumore (ANC) per la musica• Controlli touch non personalizzabili senza l’app dedicata

Reviewer: Giuseppe

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: I migliori auricolari mai avuti

Review: Li ho ordinati dopo che gli altri auricolari che avevo, sempre Oppo, mi sono durati 3 anni e mezzo, quando il destro si è abbassato di volume e non c’è stato più verso di farlo funzionare, nemmeno dopo vari resettaggi. Questi altri, costati molto meno, mi sono sembrati finora superiori, sia come resa acustita che come durata delle batterie. Si collegano molto facilmente al telefono, un Oppo, stessa marca degli auricolari. Considerato che li utilizzo quasi esclusivamente per sentire musica, per ora sono del tutto soddisfatto. Spero solo che mi durino più dei precedenti.

Reviewer: Ofelia

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto!

Review: Ottimo rapporto qualità/prezzo, suono pulito e l’associazione è la più semplice di sempre, praticamente fa tutto in autonomia. Li ho solo provati, non ho ancora testato in uscita, ma al momento gli auricolaririsultano comodi, non si spostano, mentre con altri ho avuto problemi di vestibilità. Consigliatissimi!Aggiorno la recensione dopo essere andata in giro all’aperto. L’isolamento acustico dai rumori esterni non è totale, senti le macchine che passano ecc, a me fa anche comodo, perchè così mi rendo conto di quello che succede intorno, cosa utile per la sicurezza personale. Per il resto confermo quanto detto inizialmente

Reviewer: SALVA_CDO

Rating: 5,0 su 5 stelle

Review: PERFECTO

Reviewer: Eddy

Rating: 5,0 su 5 stelle

Review: 2eme paire pour un pote qui les a trouvés très bien pour le prix

Reviewer: Karsten Mitka

Rating: 5,0 su 5 stelle

Review: Das sind meine ersten Buds in dieser einzelnen Form, ich hatte bislang immer noch die mit nem Kabel dazwischen, solche werden aber langsam rar auf dem Markt.Da ich mein Oppo Reno 2, welches mir seit nunmehr 4 Jahren treue Dienste leistet, noch lange nicht in Rente schicken will, mussten es jetzt mal die Oppo Enco Buds 2 Pro sein.Aufgrund von Feinmotorik- und Sensibilitätseinschränkungen in den Händen habe ich mich bislang immer vor den einzelnen, kleinen Teilen gescheut, wegen der Möglichkeit des Verlustes, diese Teile halten aber bombenfest in den Ohren, nur beim rein- und rausnehmen muss ich halt besonders aufmerksam sein.Kaum die kleine Box geöffnet, die zum Glück auch in Anthrazit gehalten ist und nicht in Weiß, wie bei manch anderen Herstellern, wohl aus Kostengründen, ploppte am Telefon sofort eine Meldung auf, daß Kopfhörer erkannt wurden und ob man koppeln möchte, das ging ruckzuck ohne Umweg über die Bluetooth-Einstellungen und ich hatte mich schon immer gewundert, wozu diese dubiose “Oppo Kopfhörer” App eigentlich da ist, die immer wieder mal über den Playstore aktualisiert wird, aber nicht direkt aufgerufen werden kann.Kaum gekoppelt, ploppte ein Einstellungsmenü auf, in welchem man Informationen zum Akkustand der Box und der einzelnen Hörer findet und in welchem man das Verhalten der Touchfunktion separat für jeden Ohrhörer einstellen kann, für Einfach-, Doppel-, Dreifachtipp und lange halten, sowie Toneinstellungen, ich habe hier auf “Bass” gestellt und zusätzlich noch im systeminternen Dolby-Equalizer, welcher auch von hier aus direkt zu erreichen ist, auf “Musik” und “Ausgewogen” gestellt, so ist der Klang für mich einwandfrei, satte Bässe und kristallklare Höhen, ohne das eins das andere stört.Ich höre hauptsächlich elektronische Musik aus den Bereichen EBM, Dark Elektro, Synthykram, Industrial, Noise und so weiter.Laut genug sind sie definitiv auch, auch wenn man die Lautstärke hier nicht per Touch regeln kann, sondern ausschließlich am Handy, aber das stört mich absolut nicht, kommt ja selten vor.Zur Tonqualität bei Telefongesprächen kann ich noch nichts sagen, da ich die Teile primär zum Musik hören nutze und nur sehr selten telefoniere. Nachtrag: Inzwischen habe ich einige Telefongespräche geführt, auch hier gibt es nichts zu beanstanden.In der Box fixieren sich die Buds magnetisch in die richtige Ladeposition, so gibt es keinerlei Kontaktprobleme. Innen leicht zu reinigen ist die Box auch, keine schwierigen Ecken.Kleiner Wermutstropfen, die Ohrhörer selbst mögen zwar IP55 zertifiziert sein, an der Lade- und Aufbewahrungsbox hätte man noch eine Kappe für den Ladeanschluss anbringen können, falls das Teil bei einem heftigen Regenguß doch mal nass werden sollte in der Hosentasche.Aber das Allerwichtigste, diese Teile sehen zum Glück nicht im Geringsten so aus, als hätte man E-Zahnbürstenaufsätze in den Ohren! 😂

Reviewer: Ana Guzmán

Rating: 5,0 su 5 stelle

Review: Me encantó, le dura mucho la batería y son muycómodos

Reviewer: Elo B

Rating: 5,0 su 5 stelle

Review: Répond aux attentes que l’on peut avoir d’écouteurs bluetooth, que ce soit pour les appels ou la musique