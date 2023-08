Oppo Enco Air3 Pro, il test dei nuovi auricolari wireless

La linea di auricolari true wireless Enco di Oppo è un fiore all’occhiello dell’azienda cinese: questi auricolari true wireless hanno ottenuto un riscontro estremamente positivo dagli acquirenti, e rientrano alla perfezione nell’ecosistema che Oppo si sta impegnando a creare negli ultimi anni. Dopo le Enco Air 3 lanciate all’inizio del 2023, arrivano le Oppo Enco Air 3 Pro, vendute ad un prezzo più alto (attualmente sono vendute al prezzo scontato di 89,99 euro sul sito Oppo), ma promette importanti miglioramenti nella scheda delle specifiche e nelle prestazioni, tra cui il supporto per i codec Bluetooth avanzati e diaframmi in fibra di bambù per i driver. A parte piccoli cambiamenti, le Enco Air 3 Pro assomigliano molto alle Enco Air 2 Pro, al punto che è difficile distinguerle. Le cuffie sono disponibili in una nuova opzione di colore verde che non era disponibile sull’Enco Air 2 Pro.

A differenza delle cuffie Enco Air base, senza cancellazione attiva del rumore (ANC), la serie Pro di Enco Air offre una vestibilità in-ear, che consente un’efficace effetto di isolamento. Le cuffie sono leggere e confortevoli, e nella confezione sono inclusi un cavo di ricarica e tre paia di auricolari in silicone di diverse dimensioni. I controlli sono sensibili al tocco, con aree dedicate vicino alla parte superiore di ogni stelo delle cuffie. È possibile impostare diversi gesti per controllare varie funzioni di riproduzione, cancellazione del rumore, assistente vocale e volume, con differenti gesture mappabili a diverse funzioni. È possibile personalizzare i controlli in modo dettagliato, ma data la tendenza a commettere errori con i controlli touch, potrebbe essere consigliabile semplificarli e disattivare certi gesti come il singolo tocco.

Le cuffie hanno una classificazione IP55 per resistenza alla polvere e all’acqua, quindi potrete utilizzarle in sicurezza durante gli allenamenti e anche in condizioni come la pioggia leggera. La custodia di ricarica delle cuffie ha il logo Oppo sulla parte anteriore, una luce di stato appena sotto il logo, una porta USB Type-C per la ricarica nella parte inferiore e nessun pulsante di accoppiamento. È possibile mettere le cuffie in modalità di accoppiamento con un gesto di pressione prolungata su entrambe le unità. Le altre funzioni dell’Oppo Enco Air 3 Pro includono il supporto per Google Fast Pair, funzioni basate su app come Oppo Alive Audio (suono surround spaziale virtualizzato) e Golden Sound (compensazione delle frequenze personalizzata in base all’udito specifico di ciascun utente).

Se si utilizza uno smartphone OnePlus o Oppo supportato, si vedrà l’app “apparire” nelle impostazioni Bluetooth del telefono, consentendo un facile accesso che si adatta completamente all’interfaccia utente visuale. Se si utilizzano altri dispositivi, l’app HeyMelody offre accesso a tutte le funzioni sia su iOS che su Android. All’interno dell’app e delle impostazioni, è possibile accedere a varie funzioni e opzioni di personalizzazione come preset dell’equalizzatore, livelli di ANC e personalizzazione, connessione multi-point per due dispositivi, trovare le cuffie con un suono forte e fare un test di adattamento. È anche possibile seguire il processo e attivare o disattivare Oppo Alive Audio e Golden Sound. La connessione multi-punto funziona bene anche su un iPhone e un dispositivo Android contemporaneamente.

Le Oppo Enco Air 3 Pro sono dotate di un diaframma in fibra di bambù per i driver, a differenza dei diaframmi in metallo tipicamente utilizzati nella maggior parte degli auricolari. Le cuffie hanno driver dinamici da 12,4 mm, una gamma di risposta in frequenza da 20 a 40.000 Hz e un rating di sensibilità di 107 dB. Per la connessione, le cuffie utilizzano il Bluetooth 5.3, con il supporto per i codec Bluetooth SBC, AAC e LDAC. Il supporto per il codec Bluetooth LDAC è abbastanza ampio su dispositivi Android, e questo garantisce un’esperienza di qualità audio in genere migliore quando si utilizzano le cuffie con uno smartphone Android. Anche se il suono con il codec AAC su iOS non è male, la differenza “si sente”. Le Enco Air 3 Pro utilizzano strumenti software e il supporto dei codec per offrire un suono equilibrato e dettagliato, un livello ottimo tra le cuffie true wireless a basso costo.

La cancellazione attiva del rumore sulle Oppo Enco Air 3 Pro è adatta principalmente per l’uso in ambienti interni per annullare i rumori domestici di base e rendere l’ascolto un po’ più confortevole. In situazioni esterne più rumorose, è difficile coprire al meglio tutti i suoni esterni. La qualità delle chiamate è buona al chiuso e soddisfacente all’aperto, così come la qualità dei microfoni. L’autonomia della batteria è più che discreta per un auricolare in questo segmento di prezzo: con una ricarica al 100% si ottengono circa 4 ore di ascolto con le cuffie e poco più di tre ricariche della custodia, utilizzando ANC e il codec Bluetooth LDAC, per un tempo di esecuzione totale di circa 17-18 ore di ascolto per ciclo di carica, rendendolo un prodotto che, per questa fascia di prezzo, ha decisamente pochi rivali.