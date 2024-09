OPPO e Discovery Channel: Un Viaggio nella Diversità Culturale per il 20° Anniversario

Per celebrare il suo ventesimo anniversario, OPPO ha collaborato con Discovery Channel per lanciare il progetto “Culture in a Shot”, dedicato alla preservazione della diversità culturale attraverso l’uso della tecnologia fotografica. Questa iniziativa globale sfrutta gli smartphone OPPO per catturare e proteggere le tradizioni culturali di diverse parti del mondo, sottolineando l’importanza della diversità culturale, un elemento fondamentale per l’identità del brand fin dalla sua fondazione nel 2004.

Il tema di quest’anno, “Portraits of Legacy”, evidenzia il percorso culturale immortalato dalla tecnologia di OPPO, coinvolgendo artisti, musicisti e artigiani. Attraverso storie di diverse culture, OPPO documenta gli sforzi di coloro che dedicano la loro vita alla preservazione delle proprie tradizioni. Il progetto si è concentrato su tre località: Thailandia, Indonesia e Spagna.

Il viaggio inizia a Chiang Mai, dove il fotografo Jerome Teo documenta la vita delle tribù collinari del nord, come il popolo Lisu e i Lahu, la cui identità è espressa tramite musica e rituali. A Yogyakarta, in Indonesia, si esplora l’arte del batik, con artigiani che lottano per mantenere viva questa tradizione, minacciata dall’industrializzazione. Infine, a Siviglia, viene documentato il flamenco, una forma d’arte vibrante le cui tradizioni sono anch’esse a rischio a causa della commercializzazione.

OPPO non si limita a questa collaborazione; ha avviato anche iniziative locali come #OPPOMalaysiaThroughTheLens, incoraggiando i malaysi a immortalare le loro tradizioni culturali con gli smartphone OPPO. In questo contesto, l’azienda ha collaborato con il Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura, e con la Commissione Nazionale UNESCO della Malesia, per rilanciare l’interesse per forme d’arte tradizionali come il Wayang Kulit e le danze Iban Ngajat.

Inoltre, OPPO ha introdotto l’AI Studio con il modello Reno12, che permette di creare ritratti di alta qualità, avvicinando le persone a varie culture. “Culture in a Shot” rappresenta solo l’inizio dell’impegno di OPPO per la preservazione culturale; nei prossimi mesi, il progetto offrirà tour virtuali in paesi come India e Messico, mirati a evidenziare e proteggere culture meno conosciute, promuovendo una maggiore comprensione e apprezzamento delle tradizioni culturali globali.