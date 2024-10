OPPO collabora con il produttore automobilistico BYD

Oppo sta cercando di espandere la propria influenza oltre il mercato degli smartphone attraverso una collaborazione strategica con BYD, importante produttore di veicoli elettrici e batterie. Questa partnership consentirà l’integrazione della tecnologia degli smartphone Oppo nei sistemi delle auto intelligenti, permettendo così agli utenti di controllare varie funzioni dei veicoli elettrici di BYD direttamente dal proprio smartphone.

Il primo risultato tangibile di questa collaborazione è l’integrazione della serie Oppo Find X8 con la berlina Denza Z9 GT di BYD. Gli utenti del Find X8 possono sbloccare e gestire alcune funzioni della Z9 GT, segnando l’inizio di una futura integrazione più profonda fra smartphone e veicoli elettrici. Questa mossa è in linea con le strategie di altri importanti produttori tecnologici, come Huawei e vivo, che stanno cercando di sfruttare la sinergia crescente tra i dispositivi mobili e il settore automotive.

Oltre ai veicoli elettrici, Oppo ha recentemente acquisito AIWaves, una startup specializzata in intelligenza artificiale generativa. AIWaves ha sviluppato un modello di linguaggio avanzato chiamato “Weaver”, simile a ChatGPT, che potrà essere integrato nei dispositivi Oppo. Grazie a questa acquisizione, l’azienda potrà offrire funzionalità avanzate come la scrittura assistita dall’intelligenza artificiale, la fotografia migliorata e interfacce utente più intuitive.

Tra i prodotti di punta di AIWaves c’è “Wawa Writing” (chiamato “Frog Writing” in inglese), uno strumento di scrittura assistita dall’AI che facilita la creazione di vari testi. Questa tecnologia è in grado di generare fin oltre 100.000 parole cinesi in soli 10 minuti, mentre cresce l’interesse verso strumenti come ChatGPT.

L’ingresso di Oppo in questi nuovi settori avviene in un momento cruciale, poiché l’azienda cerca di diversificare il proprio business e rafforzare la propria posizione nel panorama tecnologico globale, dove attualmente occupa il quarto posto nella produzione di smartphone. La concorrenza con colossi come Samsung, Apple e Xiaomi è agguerrita, e attraverso l’espansione in tecnologie emergenti, Oppo mira a mantenere il proprio vantaggio competitivo.

La collaborazione con BYD è solo l’inizio: entrambi i gruppi intendono sviluppare moduli hardware dedicati e sistemi software innovativi, che potrebbero includere anche algoritmi intelligenti per piattaforme di cockpit digitali.