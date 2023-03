Oppo collabora col brand di design italiano Qeebo

Oppo e Qeeboo, brand italiano di design fondato da Stefano Giovannoni, hanno presentato una capsule collection di cover e wallpaper ideati per esaltare le caratteristiche dello smartphone pieghevole Find N2 Flip. La serie di cover personalizzate e gli esclusivi wallpaper per il display esterno saranno disponibili nella maggior parte dei Paesi europei. La collaborazione dà vita a quattro cover pop. “Oppo e Qeeboo condividono il coraggio di osare proponendo prodotti capaci di esprimere al meglio la propria identità e il proprio stile. Le cover realizzate per il nuovo Find N2 Flip ci hanno permesso di giocare con i colori e l’ironia di alcuni dei nostri oggetti più iconici che hanno contribuito alla notorietà di Qeeboo nel mondo. Ho trovato molto divertente e stimolante animare alcune delle nostre creazioni più iconiche per offrire uno spunto nuovo e inaspettato ai nostri consumatori”, dichiara Stefano Giovannoni, Creative Director & Founder di Qeeboo.

Qeeboo ha personalizzato anche dei wallpaper con GIF animate per il display esterno, che è possibile scaricare tramite un link disponibile nelle pagine dedicate di Oppo Store e Qeeboo. Una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo. “La collaborazione con Qeeboo ci permette di coniugare tecnologia e arte nella vita di tutti i giorni. Oppo, con alle spalle una storia che parla di attenzione al design, è lieta di poter portare il design iconico di Qeeboo su Oppo Find N2 Flip attraverso una serie di cover e wallpaper dinamici. Questo non solo esalta il design innovativo del display esterno di Find N2 Flip, ma offre anche ai nostri utenti la possibilità di vivere un’esclusiva esperienza di personalizzazione” dice Eliza Li, oppo Europe Chief Marketing Officer.