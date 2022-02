Oppo, quarto produttore di smartphone al mondo, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership triennale con Hasselblad, produttore di macchine fotografiche, per sviluppare nuove tecnologie nel comparto fotografico a partire dalla serie di telefoni flagship Find X. Oppo ha recentemente assorbito anche la linea OnePlus, e secondo le intenzioni dell’azienda le risorse di ricerca e sviluppo di entrambi i produttori saranno unite per massimizzare l’efficienza e migliorare la user experience.

“Dopo il successo ottenuto della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad nell’ultimo anno, siamo molto lieti di vedere la partnership entrare in una nuova fase di sviluppo, dando a sempre più utenti in tutto il mondo la possibilità di godere della leggendaria esperienza di imaging mobile Hasselblad”, afferma Pete Lau, Chief Product Officer. “Le prestazioni cromatiche della fotocamera sono sempre state un punto di grande attenzione per OPPO e una parte del DNA di Hasselblad. Siamo davvero entusiasti di poter esplorare insieme il futuro di Hasselblad Camera for Mobile”.

Oppo e Hasselblad lavoreranno insieme per sviluppare ulteriormente soluzioni avanzate di imaging attraverso la collaborazione dei rispettivi dipartimenti di R&D, per fornire agli utenti colori più naturali e un’esperienza fotografica più raffinata. Sfruttando la calibrazione naturale del colore Hasselblad, Oppo mira inoltre a rendere il tono della pelle il più naturale possibile, in modalità ritratto. “Partendo dai miglioramenti del software per la resa del colore, questa partnership migliorerà ulteriormente la soluzione di calibrazione, diventando il nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni della fotografia da smartphone fornendo colori più naturali e precisi in tutti gli scenari possibili”, spiega Lau. La collaborazione sarà introdotta per la prima volta nella prossima generazione della serie Oppo Find X, nel primo trimestre del 2022.