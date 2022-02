Oppo ha annunciato oggi il lancio della nuova gamma Find X5: l’evento di lancio globale verrà trasmesso in diretta streaming tramite il canale YouTube di Oppo il 24 febbraio 2022 alle 12 ora italiana. In occasione degli Oppo Inno Day 2021, l’azienda ha annunciato MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging proprietario: il processore a 6 nanometri è interamente dedicato alla cattura di immagini, e nelle intenzioni di Oppo consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone, la registrazione notturna. Inoltre, l’NPU è in grado di eseguire l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale e promette prestazioni AI 4K fino a 20 volte più veloci nel caso del top di gamma Find X5 Pro.

La serie Find X5 segnerà il debutto della collaborazione tra Oppo e Hasselblad, celebre brand fotografico. Find X5 Pro sarà basato su processore Snapdragon 8 Gen 1 ed è pensato per evolvere l’estetica futuristica del suo predecessore Find X3 Pro, con scocca ultra-resistente realizzata in ceramica, resistente alle impronte e ai graffi. Infine, la nuova serie Find X5 avrà un nuovo ColorOS basato su Android 12 e connettività 5G.