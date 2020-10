Nelle ultime 48 ore Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno iniziato ad avere qualche dubbio sulla sincerità di Francesco Oppini. Le due gieffine temono che il ragazzo si sia avvicinato a Tommaso Zorzi per convenienza. Diversi fan del reality hanno accusato Francesco di essere uno stratega, sopratutto quando su Twitter sono stati caricati dei video in cui sembra effettivamente che il concorrente abbia preso delle decisioni più di testa che di pancia. Ieri pomeriggio proprio su questo argomento è intervenuta Alba Parietti che ha difeso il figlio ed ha puntato il dito anche contro delle persone che sono nella casa del GF Vip.

“Qualcuno per mettere zizzania o in malafede dice che Francesco userebbe Tommaso a fini personali o peggio per attirare simpatie o popolarità. veramente ha passato una vita ad evitare di sfruttare le mie conoscenze o il mio ambiente. Questo pettegolezzo strisciante succede fuori dalla casa, sono i soliti odiatori, ma peggio ancora lo insinua qualcuno subdolamente dentro.

La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico. Secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei. – ha continuato Alba Parietti – Le persone vedono negli altri ciò che hanno dentro. Un saluto al duo siam siamesi siam e molto ci assomigliam… che il venditore ha già individuato e senza il mio aiuto”.