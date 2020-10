Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno legato appena si sono incontrati nella casa del GF Vip e tra i due è nata una bella amicizia, che a molti ha ricordato quella tra Luca Onestini e Raffaello Tonon. Ieri notte però il loro rapporto si è incrinato a causa dello scherzo che ha organizzato l’influencer.Il GF li ha chiamato entrambi in confessionale e poco dopo Oppini è andato in camera dai comodini a lamentarsi del comportamento di Tommaso: “Non mi importa, non me lo doveva fare, ha esagerato“.

Zelletta, Enock e la Gregoraci hanno gettato benzina sul fuoco: “Il gioco è bello quando dura poco, certe cose non si fanno“. In un momento di rabbia Francesco è sbottato e l’ha sparata grossa: “Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali”.

Non è che Tommaso ha i santi in paradiso, ma è palesemente il mattatore di questo GF Vip 5 e se anche gli autori chiudessero un occhio su dei suoi scivoloni sarebbe normalissimo. Senza Zorzi (e con Franceska e Myriam fuori) cosa dovremmo vedere? Le preghierine dei comodini e donna Elisabetta? La Contessa ormai si è spenta e i siparietti dei suoi finti ex amanti onestamente fanno ridere solo Alfonso. Quindi grazie al cielo c’è il rampollo della Milano bene con le sue bff Mary Terry e Stefany.

Ma poi perché “i legali”? Cos’era un omaggio alla Dea Pagana?



OPPINI STA DICENDO CHE SE LA VEDRANNO I LEGALI E CHE TOMMASO PUÒ PERMETTERSI TUTTO PERCHÉ HA I SANTI IN PARADISO FERMATEMI #GFVIP — 👀 (@taissawife) October 15, 2020

Opponi non dovresti chiamare i legali perché gli autori stanno cercando di farti ragionare, ma dovresti ringraziarli. Ma no tu in uno slancio di genialità preferisci andare dai comodini e Matilde a chiedere la loro opinione. #GFVIP — Sagittario ascendente XanaX (@AndreaXXIV) October 16, 2020

Oppini che vuole interpellare i suoi legali perché Tommaso Zorzi gli fa uno scherzo mezzo ubriaco e con questa faccia e lui lo prende sul serio#GFVIP pic.twitter.com/T8pWjMyccM — Chloe💎 (@abbicuradiamare) October 16, 2020

PH: per gentile concessione di Endemol Shine Italy