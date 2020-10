Perché Adua Del Vesco ha finto delle storie d’amore anche se soffriva? Come mai nella prima puntata del GF Vip la ragazza parlava di sofferenze e di “cose gravi” che le avrebbe fatto Massimiliano Morra? Come mai ha detto che il ragazzo è gay? Queste sono le domande che ieri notte si sono fatti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, le stesse cose che ci siamo chiesti tutti da casa. Se la storia tra i due attori è finta, lui cosa le può aver fatto di così importante da ferirla?

F: La domanda è, perché privarsi della propria vita? Ma allora perché litigavano la prima sera?

T: Perché si erano mollati, capisci? Una puntata su questa cosa.

F: Perché parlavano di essersi mollati allora? Ma lo sapevano gli autori?

T: No, nemmeno loro. Qui siamo a livelli proprio… La prima puntata ‘tu mi hai fatto soffrire’. La seconda puntata ‘il mio ex fidanzato Garko è gay’. La terza ‘quando soffrivo di anoressia tu non c’eri’. La quarta ‘non siamo mai stati insieme’.

F: Ma poi perché ha detto che è gay?

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiuso la faccenda dell’outing e della storia fake tra i due gieffini a tarallucci e vino, dicendo anche che la vera bomba della puntata era la lettera di Briatore (seriamente?). Nessuna clip sulla lettera della sorella di Adua, nemmeno mezzo riferimento alle dichiarazioni di Lucherini e Tarallo (secondo cui l’attrice avrebbe fatto cacciare il collega dalla Ares e avrebbe accusato il suo vero fidanzato di essere manesco) e neanche una spiegazione valida sul perché la ragazza abbia detto che Morra è gay.

Avremo mai delle risposte a queste domande? Forse sì, ma nelle giuste sedi…



Francesco Oppini e Zorzi parlano di Adua e Morra, il video.