Francesco Oppini si è ritirato dal Grande Fratello Vip perché messo sotto pressione da sua madre Alba Parietti? La polemica è esplosa su Instagram sotto ad una foto pubblicata dalla donna in cui ha celebrato l’amore fra Francesco e Cristina.

“L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora qualcuno che per l’amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro. Mio padre è stato così, così sono stati i miei nonni così per fortuna è Francesco e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza. La vita è adesso”.

Un post che non è piaciuto ai fan degli Zorpini (i fan della coppia Zorzi e Oppini) che hanno accusato Alba di aver “fatto ritirare Francesco” e di non avergli permesso di “vivere in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso”.

“Sarebbe stato più forte se restava nella casa e continuava a viversi in modo spontaneo il suo rapporto con Tommaso” – ha scritto fra i commenti un hater – “Ma sua madre lo avrà messo allerta di quello che si dice fuori e lui si è irrigidito…. Purtroppo certe cose non cambiano le puoi solo offuscare ma non fa bene a lui e gli ha rovinato un percorso bellissimo e spontaneo”.

Il commento è stato notato dalla Parietti che ha così risposto:

“Senz’altro lei sa tutto di Francesco perché l’ha visto in televisione. Sicuramente lei vuole il suo bene ed io sono la mamma str*nza ed egoista. Pensi quello che vuole, a me il giudizio superficiale di gente come lei che pensa che la nostra vita sia una fiction o un teatrino di cui potete disporre non mi frega nulla. Anzi, pensi pure che sono una grande str*nza. Il ruolo di una madre prevede anche prendere merda in faccia da sconosciuti”.

Francesco, nel dubbio, è già venuto a conoscenza dell’innamoramento di Tommaso nei suoi confronti ed ha così risposto.