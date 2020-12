Lunedì sera al Grande Fratello Vip i concorrenti che non vorranno firmare il nuovo contratto per restare nella casa (ipoteticamente fino a metà febbraio) saranno costretti ad abbandonare.

Fra gli intenzionati ad aprire la porta rossa per tornare dai loro cari ci sono Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini. E se la brasiliana cambia idea a giorni alterni, l’ex signora Briatore ed il figlio della Parietti sembrerebbero aver preso già una decisione.

Tommaso Zorzi, da sempre vicino a Francesco Oppini, non sembrerebbe aver preso bene questa decisione e nel corso dell’ultima settimana ha più volte pianto e litigato con l’amico, accusandolo di “abbandonarlo” per “tornare dalla fidanzata” e “dal suo lavoro”.

Fra i motivi che spingono Oppini ad abbandonare, infatti, c’è proprio la sua fidanzata Cristina che non vede da circa tre mesi e che non ha visto neanche durante il lockdown di marzo-maggio.

Cristiano Malgioglio, che in questi giorni si è molto unito a Tommaso Zorzi, gli ha detto “Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati” e poi, prendendolo da parte, ha aggiunto:

“Devi pensare anche alla sua salute [quella di Francesco, ndr], sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri‘. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta. La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti”.