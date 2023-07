Opinionisti dursiani, il loro destino dopo l’addio di Barbara a Mediaset

In questi 20 anni a Mediaset Barbara d’Urso non aveva solo fidelizzato il suo pubblico, creato una nuova maniera di condurre, ma si era anche portata dietro nei suoi programmi un bel gruppo di ospiti (visti poi in altri programmi come il GF Vip, L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show). Con l’addio di Carmelita a Mediaset che fine faranno tutti questi opinionisti? Di sicuro difficilmente li rivedremo nel nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, che darà più spazio alla cronaca, per cancellare quasi completamente il gossip.

In realtà già negli ultimi due anni Pomeriggio 5 aveva già una linea molto diversa dal passato. Personalmente da troppo tempo sento la mancanza delle liti furiose tra Maria Monsè e la Marchesa, delle indagini sui presunti ritocchini di Christian Imparato o le sfuriate di Zequila.

Gli opinionisti della d’Urso restano a casa?

Stando a quanto riferito da Giuseppe Candela su Dagospia saranno davvero pochi i volti dursiani che torneranno in onda: “Non solo fuori Barbara D’Urso, ora si cambia. Fuori anche i cosiddetti “dursiani”. A Cologno Monzese filtra che si cambierà passo anche sul fronte opinionisti, cosa che ha fatto scattare il panico tra i prezzemolini che animavano il pomeriggio di Canale 5. Un principio che non varrà per tutti, con eccezioni per nomi considerati più trasversali“.

Anche la speaker radiofonica Viviana Bazzani si è espressa sull’argomento e ha dichiarato che solo i nomi più importanti dei salotti dursiani (forse) torneranno a Pomeriggio 5: “Con Barbara d’Urso che non condurrà più Pomeriggio 5 non ci saranno più nemmeno i suoi fidati opinionisti. Andranno disoccupati a casa, tranne magari alcuni nomi eccellenti come la Pivetti o Alessandro Cecchi Paone. Quei pochi, ma tutti gli altri ospiti quasi fissi ritorneranno a casa senza contratto. Vale anche per Ada Alberti che il venerdì sera leggeva l’oroscopo del week end. E questo succede anche per gli autori televisivi di un determinato programma. Perché è chiaro che la nuova padrona di casa si porterà i suoi autori fidati. Probabilmente ne rimarranno uno o due del vecchio gruppo. La maggior parte degli autori cambierà. Insomma, musica nuova per questo programma che a dire di Myrta Merlino sarà fresco e innovativo“.