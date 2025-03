Opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: l’anticipazione

Nonostante i rumori su una possibile pausa per L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 andrà regolarmente in onda questa primavera. Veronica Gentili è quasi certa come conduttrice, affiancata dall’inviato Pierpaolo Pretelli, impegnato a teatro fino al 13 aprile. Ci sono novità anche sugli opinionisti, con conferme e ritorni.

Secondo Tv Blog, non è ancora stato firmato alcun contratto, ma Mediaset sembra propensa a confermare Dario Maltese e a richiamare Vladimir Luxuria, che ha già condotto il programma un anno fa. Tuttavia, su questa decisione non ci sono conferme ufficiali. Anche Il Messaggero riporta che l’opzione attuale sarebbe quella di riarruolare Maltese e Luxuria, con Veronica Gentili alla conduzione, nonostante le pressioni per avere Ilary Blasi.

Se Dario Maltese dovesse ricevere nuovamente la chiamata, sembra probabile che accetterebbe. La situazione è più incerta per Vladimir Luxuria, che, dopo l’esperienza di conduzione, potrebbe avere dei ripensamenti riguardo al suo ritorno come opinionista. In questo contesto, ci sono anche voci su Sonia Bruganelli, che potrebbe restare “in panchina”, ma la motivazione di questa eventuale decisione non è chiara.

La combinazione di Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti sarebbe una scelta interessante, ma la presenza di Luxuria potrebbe rendere il panel più dinamico. In attesa delle conferme ufficiali, i fan del programma sono pronti a seguire gli sviluppi riguardanti la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.