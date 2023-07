Opinionista tv commenta il nuovo ruolo di Cesara Buonamici al GF

Da lunedì 11 settembre Cesara Buonamici sbarcherà al Grande Fratello. A commentare questa novità è arrivata anche una famosissima opinionista di Mediaset (anche se non si vede da tempo in tv), Karina Cascella. L’ex volto di Uomini e Donne e Pomeriggio 5 si è detta felice dell’arrivo di Cesara alla corte di Signorini. Ad un follower che le ha chiesto se la rivedremo in tv, Karina ha risposto che sarà difficile, visto il nuovo vento che soffia a Cologno Monzese. Almeno è stata realista.

“Mi pare di aver capito che l’intento sia di dare più serietà e soprattutto educazione ad un programma che più volte ha toccato il fondo da questi punti di vista. Quindi ottima scelta, a me lei piace molto. Volto rassicurante, familiare e grande professionista. Il problema non è lei. Quando mi rivedrete in televisione? A quanto pare mai da come si sono messe le cose. Gli opinionisti tv da quanto ho capito saranno soltanto giornalisti di un certo spessore. Anche questa ottima decisione, perché ormai chiunque andava in tv e diceva la sua. – si legge su Blogtivvu – Io ho la mia vita e i miei lavori (e sono anche troppi) però allo stesso modo, so di non essere mai stata come una certa massa e anche se non una giornalista, resto sempre del parere che il mio lavoro da opinionista so farlo molto ma molto bene”.

Karina Cascella si era proposta come opinionista del GF Vip.

In passato Karina Cascella si è detta disposta a prendere il posto che è stato di Pupo, Antonella Elia, Wanda Nara, Sonia Bruganelli e Orietta Berti: “Concorrente no, ma potrei fare altre cose. Al posto di Pupo o Antonella Elia? Credo che sarei perfetta in quel ruolo. Io sono onesta e devo dirlo. Ognuno è bene che faccia ciò che sa fare bene e io quello so farlo. Mentre lui e l’Elia non mi piacciono in quel contesto, lui è un cantante. Poi i suoi interventi non sono validi e le battute non fanno mai ridere nessuno. Antonella? Ragazzi ma davvero devo parlarne? Comunque io mi auguro che la produzione capisca che sono perfetta per quella poltrona“.