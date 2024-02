Opinionista stronca Perla Vatiero: “Poco elegante, non solo verbalmente”

Non solo Alfonso Signorini al Grande Fratello, anche Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata delle catfight di Beatrice Luzzi e Perla Vatiero (la dinamica che attualmente tiene acceso il reality di Canale 5). Durante il riepilogo di quello che è successo tra le due gieffine, Myrta è rimasta imparziale, mentre un opinionista si è esposto (fortunatamente) ed ha preso le parti di Beatrice.

Pomeriggio 5, un opinionista critica Donna Perla Vatiero: “Poco elegante, sia verbalmente, che per come si pone”.

Davide Maggio dopo aver commentato le nuove vicende di Chiara Ferragni e Ilary Blasi (non risparmiando stilettate) ha detto la sua sulla nota linguista, Perla Vatiero. Il giornalista ha confessato di trovare poco elegante l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, mentre ha espresso tutt’altro parere per la Luzzi. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha speso delle belle parole per Beatrice, che vede come una giocatrice intelligente e sveglia.

“Assolutamente sì, questo è uno scontro tra donne capo branco, è vero Myrta. Però devo dirti la verità, io sono decisamente team Beatrice. Come mai? Perché lei è una giocatrice acuta, sveglia, invece Perla purtroppo non lo è. Per me è esattamente l’opposto del concetto che ho io di eleganza. L’ho toccata piano su Perla? Ma le cose dobbiamo dirle per come stanno. Io la trovo una donna poco elegante. E dico poco elegante verbalmente e anche per come si pone”.

Ad oggi, fondamentalmente, vuoi o non vuoi Maggio meriterebbe una poltrona accanto a Cesara.



Beatrice “Impariamo a rispettarci” Perla “Impariamo…mica siamo a scuola” 🥶 Poi se le danno dell’infividualista frigna,questa tizia non è reale #GrandeFratello pic.twitter.com/KRCKYPuZmz — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) February 1, 2024

