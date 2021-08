Nella nuova stagione televisiva di Canale 5 non ci saranno Domenica Live e Live Non è la d’Urso, mentre Pomeriggio 5 subirà dei cambiamenti. Lo storico programma pomeridiano di Barbara d’Urso tratterà più argomenti di attualità e cronaca e meno di gossip, per questo probabilmente vedremo molto meno alcuni volti che frequentavano spesso i salotti della Santa di Cologno Monzese. E pare che tra i fedeli di Carmelita ce ne sia uno terrorizzato dall’idea di restare senza lavoro. Secondo Dagospia un opinionista della d’Urso sarebbe in una sorta di depressione e farebbe di tutto per cercare di ricollocarsi altrove.

“Per poco farò soltanto Pomeriggio 5. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia.

Io trash? A Live Non è la d’Urso, sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l’ex premier, i politici, i ministri più importanti. Poi, c’era un “volta pagina” dove ho cercato di portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando le esigenze dell’azienda. Se mi spaventa il tempo libero che avrò da settembre? Per niente, per la prima volta dopo 14 anni, potrò fare dei weekend”.