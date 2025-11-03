Opi: il talento pop punk che conquista l’Italia da Bergamo

Simone Opini, noto come Opi, è uno dei nuovi concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi. Originario di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, Opi ha 24 anni ed è appassionato di pop punk. Prima di entrare a far parte della celebre scuola di danza e canto, ha lavorato come imbianchino, mantenendo viva la sua passione per la musica.

La sua carriera musicale ha avuto una svolta importante dopo un primo tentativo andato a vuoto, quando ha perso una sfida. Quest’anno, invece, Opi ha ottenuto un banco nella squadra di Anna Pettinelli, dimostrando la sua tenacia e voglia di emergere.

Il suo debutto nel programma è avvenuto con il brano Farheneit, un inedito che esplora il conflitto interiore tra restare e fuggire in una relazione. Questo pezzo, caratterizzato da un testo introspettivo e sonorità energiche, ha messo in risalto il suo timbro vocale che mixa grinta e malinconia. Su Spotify, Opi ha già migliaia di ascoltatori mensili e tra le sue canzoni più popolari ci sono New York, Niente di meglio di te, Mi sento così e Sad Vibe, quest’ultima ha già superato i 40mila stream.

Opi è anche attivo sui social, in particolare su Instagram e TikTok, dove mostra il suo lato più leggero e interagisce con il pubblico. Il suo profilo, @opisonoio, riflette la sua personalità genuina e autoironica. Con una forte presenza scenica e una voce riconoscibile, Opi rappresenta una delle promesse di Amici, dimostrando che la determinazione porta a risultati.

